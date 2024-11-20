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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «Бременские музыканты»

Премьера спектакля «Бременские музыканты»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Бременские музыканты»

13 декабря в 19:00 в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Бременские музыканты» в постановке выпускницы ГИТИСа, одного из самых востребованных режиссёров музыкального театра, лауреата многих престижных театральный премий «Золотая Маска», «Золотой софит», номинанта премии «Музыкальное сердце театра», лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга Дарьи Борисовой. 

«Бременские музыканты» — это история о Трубадуре и его верных друзьях, прекрасной Принцессе, глупом Короле и лесных разбойниках знакома многим из нас благодаря известному мультфильму, сценарий и музыку для которого написали Юрий Энтин, Василий Ливанов и Геннадий Гладков.  

Но персонажи и волшебный мир города Бремена, придуманные создателями спектакля в ТЮЗе, будут совсем иными. 

По замыслу режиссёра Дарьи Борисовой, вдохновленной эстетикой цирка дю Солей, главные герои истории — Трубадур и его друзья — бродячие цирковые артисты. В поисках себя и своего места в жизни они окажутся в холодном и стеклянном мире города Бремена, в котором живут Король и Принцесса. Именно артисты нарушат привычный и скучный ход жизни его обитателей, раскрасят дворец яркими красками и превратят его в сказочный цирковой шатер! Энергия и жажда жизни бродячих музыкантов откроют Принцессе новый, полный ярких красок удивительный мир творчества и искусства. И Королю придется отпустить свою повзрослевшую дочь. 

Юных зрителей и их родителей ждёт незабываемая встреча с фантастическим миром цирка и очаровательными героями прекрасной сказки, любимые мелодии и новые аранжировки знакомых песен в исполнении живого оркестра и ведущих и молодых артистов ТЮЗа. 

Режиссёр о спектакле: «Стилистика уникального во всех смыслах цирка выбрана нами неспроста. Цирк — это радость и неподдельное счастье. Цирк — это детство. Умение радоваться каждому дню уникально, мы часто об этом забываем. Эта история о том, как важно понимать своих детей и давать им возможность выбора своего пути, когда они взрослеют. Это спектакль для всей семьи, в котором каждый зритель найдет что-то важное для себя». 

Режиссёр-постановщик — Дарья Борисова

Сценография и костюмы — Нина Антропова

Художник по свету — Иван Виноградов

Аранжировщик — Степан Морозов

Музыкальный руководитель и дирижер — Вероника Карпусь

Хореограф — Денис Айзин

Режиссёр-ассистент — София Лисач

В спектакле заняты: Максим Погольша, Милана Владыкина, Анна Потакова, Анастасия Малахова, Глеб Борисов, Антон Войналович, Данила Лобов, Илья Божедомов, Владимир Чернышов, Кузьма Стомаченко, Денис Гильманов, Алексей Титков, Анна Петросян, Янина Бушина, Дмитрий Ткаченко, Иван Стрюк, Никита Остриков, Егор Погасий, Константин Федин, Богдан Коршунов, Татьяна Алпатова, Екатерина Бездель, Алиса Золоткова, Юлия Корж, Аделина Любская, Софья Шершнёва.

Следующие показы спектакля: 14 декабря 12:00, 16:00; 27 декабря 12:00, 17:00; 8 января 12:00, 16:00; 18 января 12:00, 17:00.

Подробнее о спектакле здесь: https://www.tyuz-spb.ru/spektakli/bremenskie-muzykanty.html 

Доступна покупка билетов по Пушкинской карте

6+  

Источник: ТЮЗ
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