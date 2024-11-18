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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля "Первая любовь"

Премьера спектакля "Первая любовь"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
На большой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Первая любовь»

29 ноября в 19:00 на большой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Первая любовь» по мотивам повести Ивана Тургенева в постановке Галины Зальцман.

 Галина  Зальцман – режиссёр, актриса, педагог. Окончила актёрский факультет ГИТИСа (курс Алексея Бородина), режиссёрский факультет Театрального института им. Бориса Щукина (курс Юрия Погребничко) и магистратуру Школы-студии МХАТ. Лауреат Российской Национальной Премии «Золотая Маска», лауреат и номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», лауреат фестивалей «Solo», «Красноярская весна», конкурса «Премьера сезона» и других. 

 Пьесу по мотивам повести Тургенева специально для театра написала современный драматург и сценарист Анна Гейжан. В 2023 году Анна Гейжан стала победителем драматургического конкурса «ПЬесочница» III Межрегионального детского театрального фестиваля «Б’АРТ’О» ТЮЗа им. А. А. Брянцева.  

«Первая любовь» — это рассказ главного героя о своей первой любви и связанных с ней душевных переживаниях. Но история, написанная Тургеневым, не только о Владимире, для которого первое сильное чувство становится важным жизненным уроком и заставляет его смотреть на мир другими глазами. В этой истории впервые влюбляется и его избранница, и его … отец. Любовь разрушает жизнь каждого из них. Но остается в памяти навсегда. 

Режиссёр о спектакле: «Нам хотелось перевести повесть Тургенева на язык современности. Это история трагической любви и история взросления молодого человека. Даже став старше он не может забыть о ней. Но его воспоминания — это не то, что было на самом деле. То, что было и то, что мы помним — разные вещи. 

Вновь пережитые воспоминания главного героя о первой любви помогают ему лучше понять свое настоящее, переосмыслить прошлое и обрести нового себя. Они меняют его и учат принимать мир таким, какой он есть.  

Художественным образом спектакля станет пространство комнаты заброшенного дома, сквозь старый паркет и полуразрушенные стены которого растет «трава воспоминаний». 

В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Жукович, Семен Толов, Богдан Коршунов, Ирина Волкова, Милана Владыкина, Янина Бушина, Дмитрий Ткаченко, Денис Гильманов, Елизавета Прилепская, Александр Бобровский, Глеб Борисов, Данила Лобов, Никита Остриков, Егор Погасий, Иван Стрюк.

Режиссёр — Галина Зальцман

Драматург — Анна Гейжан

Сценограф и художник по костюмам — Дмитрий Разумов

Композитор — Василий Тонковидов

Хореограф — Максим Пахомов

Художник по свету — Денис Солнцев

Подробнее здесь: https://www.tyuz-spb.ru/spektakli/pervaya-lyubov.html 

Следующий показ спектакля: 18 декабря

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Источник: ТЮЗ
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