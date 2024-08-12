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Питерец.ру » Культура » Выставка «Жизнь в раю»

Выставка «Жизнь в раю»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Вернисаж выставки Наталии Глебовой «Жизнь в раю»

Наталия Глебова (род. 1951) – известный московский живописец, автор монументальных композиций, действительный член Российской академии художеств. Ее работы находятся в крупнейших собраниях России, таких как Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО".

Глебова ярко заявила о себе в 1980-е гг., вместе со своим мужем Иваном Лубенниковым была в числе тех, кто искал новые формы художественного высказывания: неожиданные точки зрения на житейские ситуации, людские характеры, душевные переживания, новые связи традиционного и современного в развитии сюжетных мотивов. Выставка «Жизнь в раю» представляет произведения 1990-2020-х годов.

Это время расцвета творчества Глебовой, поступательного движения вперед в совершенствовании ее живописной техники, формировании ее жизненной философии. Удивительная способность увидеть и постичь скрытые глубинные смыслы и качества явлений, умение преображать повседневность, наполнив ее духовной силой, становится основой авторского стиля.

Эмоциональная непосредственность соединяется в искусстве Глебовой с поэтической рефлексией. То восторженное любование красотой, которую художница старается найти во всем, что бы она ни изображала, создает особое ощущение гармонии, незримого Рая на земле. Он открывается зрителю в идиллической жизни на даче, где собираются все члены семьи художника, в дачных озерах, облаках, в заснеженных просторах московских пригородов, в бульварах и улочках родной Москвы, в образах древней Каппадокии, греческого острова Гидра, римских развалин, пейзажах Бухары и Петергофа. Особое место в творчестве Глебовой занимают портреты, которые порой превращаются в жанровые композиции.  Глебова соединяет высокое профессиональное мастерство с несколько наивным и простодушным отношением к миру, что позволяет увидеть самую суть бытия, внутренний свет, обычно скрытый в суете обыденности.

Первая персональная выставка Наталии Глебовой в Санкт-Петербурге, включающая более 60-ти живописных полотен, станет подлинным открытием для как для специалистов, так и для широкого круга зрителей.

19 августа в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

17:00 – вернисаж выставки Наталии Глебовой «Жизнь в раю» (3 этаж)

Санкт-Петербург Наб. канала Грибоедова, 103

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв.
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