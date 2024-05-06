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Питерец.ру » Культура » Выставка «Маленькая страна»

Выставка «Маленькая страна»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку заслуженного художника Российской Федерации Ивана Тарасюка

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку заслуженного художника Российской Федерации Ивана Тарасюка.

Иван Иванович Тарасюк — живописец, график, скульптор, художник Императорского фарфорового завода. Автор был удостоен звания «Заслуженный художник Российской Федерации», и его произведения давно известны как на родине, так и за рубежом. Они занимают почетные места в частных собраниях и коллекциях крупнейших музеев: Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга и других.

Глядя на работы автора, сразу попадаешь в чудесный мир, наполненный светом и теплом и благожелательный к каждому. Сюжеты близки, понятны и узнаваемы. Люди на картинах мастера заняты обычными делами, но как-то по-особенному: они делают все легко, как бы танцуя. Зрителя приглашают присоединиться, войти в этот дружеский хоровод, где вместе всем теплее и веселее. Творчество художника похоже на близкую ему по духу джазовую музыку — знакомая тема, но всегда новая интерпретация.

Иван Тарасюк любит свой город — Петербург. Все, что в нем происходит, вызывает его живой интерес, будь то джазовый концерт или фестиваль, выставка или цирковое представление. Творческий импульс может дать и просто прогулка с фотоаппаратом. Сама жизнь является источником вдохновения: она полна новыми встречами и впечатлениями и, конечно, прототипами будущих персонажей. Город у художника не населен людьми, он из них сложен. Образы героев проникнуты то иронией, то тонким лиризмом, заставляя зрителя задуматься о глубинном смысле сюжета, в который они вовлечены. Интересно, что один и тот же персонаж у художника может быть воплощен на холсте, на бумаге, на фарфоре и в скульптуре из глины.

В творчестве Ивана Тарасюка гармонично соединились традиции классической школы графики и народного искусства, элементы авангарда и постмодернизма. Работая в разных техниках, автор создает свой яркий художественный мир, полный радости и артистизма.

Иван Тарасюк. Маленькая страна
Даты проведения выставки: 9 мая 2024 — 28 июля 2024
Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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