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Питерец.ру » Культура » Выставка «15 шагов вдоль Рейна»

Выставка «15 шагов вдоль Рейна»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Открытие 6 марта 2021 года  в 15.00 в Белом зале Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова

Региональная общественная организация «Время Лермонтова» при информационной поддержке журнала «Третьяковская галерея» представляет выставку, созданную в рамках программы «Год Германии в России», посвящённую Михаилу Юрьевичу Лермонтову.

Выставка жизненный путь Лермонтова и отражает поворотные моменты, которые повлияли на его творчество. Необычная манера  исполнения  картин помогает взглянуть на судьбу Михаила Юрьевича по-новому.

15 полотен символизируют 15 шагов между Лермонтовым и его противником на дуэли, ставшей роковой. Это расстояние — символ короткого жизненного пути Михаила Юрьевича. Ему было всего 26, но он оставил яркий след в российской культуре и подарил миру произведения, которые актуальны и сегодня.

Выставка пройдет с 6 по 20 марта 2021 года. В течение двух недель посетители смогут увидеть картины, созданные молодым и талантливым художником Ярославом Зинюковым.

Гости выставки: Натэлла Войскунская — директор журнала «Третьяковская галерея», Мария Михеева-Никатина — президент ῞THE LERMONTOV TIME῞, Елена Елисеева — директор PR ῞THE LERMONTOV TIME῞, Ярослав Зинюков — дизайнер ῞THE LERMONTOV TIME῞ и автор выставки «15 шагов вдоль Рейна».

Выставка открыта в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, Литейный пр., д. 17─19

9.00-17.30: понедельник–пятница

10.00–17.30: суббота

Выходной: воскресенье

Вход свободный

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