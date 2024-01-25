ента новостей

16:40
В Ленобласти стартовал литературно-художественный автопробег
16:22
В Смольном прошло пленарное заседание Международного съезда блокадников
16:10
Процесс блокировки «зеркал» пиратских сайтов ускорят в РФ
16:00
Премьера спектакля «Дождливым вечером»
13:41
Представители прокуратуры возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
13:11
В Мурино задержали второго поджигателя двери квартиры в Новом Девяткино
12:56
В Петербурге задержали мигранта, оргабившего женщину на улице Стойкости
12:51
В центре Петербурга конфликт таксистов закончился стрельбой
12:46
В Петербурге ищут мошенницу, обманувшую пенсионерку при продаже квартиры
12:40
В Петербурге задержан серийный «карманник», орудовавший в метро
12:22
На пожаре в доме под Гатчиной пострадала семья из четырех человек
09:17
Транспортное соглашение между регионами продлено
09:00
Петербург в топ-3 в сфере предпринимательской деятельности
00:26
«СКА-1946» удалось одержать рекордную победу в нынешнем чемпионате МХЛ – 12:0 в матче с несчастными «Амурскими Тиграми»
00:09
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил чемпиона мира Дин Лижэня на турнире в Вейк-ан-Зее, а лидерами по итогам 10-го тура стали Абдусатторов и Гукеш
23:53
СКА – «Барыс» 7:0, Марат Хайруллин и Василий Глотов сделали дубли в этой игре
19:43
Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда
19:02
На Васильевском острове рейсовый автобус влетел на тратуар
17:59
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
15:13
В Петербурге появится новый разводной мост
15:06
Сотрудники полиции провели рейд на стройках Петербурга
13:52
В Корабелке пройдет Открытое первенство Санкт-Петербурга по морской робототехнике
13:49
В Петербурге открыли мемориальную доску в память о работе прокуратуры в годы блокады
13:42
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсили световые проекции
13:06
В России появится цифровой профиль мигранта
13:04
В Невском районе в школе № 337 открыли Парту Героя России, подводника-гидронавта Дениса Долонского
12:59
В лесопарке в Пикалево бнаружили крупный тайник с наркотиками
12:54
В Ленобласти перевернулся школьный автобус
12:42
Полицейскими Пушкинского района задержана 38-летняя курьер мошенников
12:33
В Петербурге задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Ленобласти стартовал литературно-художественный автопробег

В Ленобласти стартовал литературно-художественный автопробег

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Библиобусы отправляются в путешествие по Ленобласти и истории Великой Отечественной войны

В Ленинградской области начался литературно-художественный автопробег, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Библиобусы, выступающие в роли памятников агитбригадам военного времени, отправились из Кировска от Центральной межпоселенческой библиотеки Кировского района, где старт колонны сопровождался литературно-музыкальной композицией «Театра Книги».

Далее автопробег сделет остановку в Отрадненской городской библиотеке. Здесь для посетителей проведут экскурсию по историко-краеведческой экспозиции библиотеки и организовали выезд на Ивановский пятачок - плацдарм у города Отрадное, удерживаемый советскими войсками с 19 августа 1942 по 22 января 1944 года во время Великой Отечественной войны.

Завершится автопробег в поселке Мга. Участников принял Мгинская объединенная библиотека, где прошёл круглый стол, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В мероприятии примут участие поэты Евгений Лукин, Борис Цукер, Юлия Элигер, Светлана Конева и Ольга Дорофеева. Также в Мге будет дан старт районной мемориальной акции «Я сердцем слышу метроном».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-01-2024, 19:25
В СПбГУ пройдет концерт к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда
27-01-2023, 15:49
На территории Ломоносовского района прошел 24-й автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма
23-01-2018, 10:18
Концерт посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады
11-01-2013, 21:36
Завтра в Санкт-Петербурге стартует автопробег, посвящённый 70-летию прорыва блокады Ленинграда
27-01-2020, 10:38
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
28-12-2022, 09:04
В Петербурге пройдет более 160 мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Происшествия на дорогах

0
143
Вчера, 19:02
На Васильевском острове рейсовый автобус влетел на тратуар
0
473
Вчера, 17:59
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
0
129
Вчера, 12:54
В Ленобласти перевернулся школьный автобус
0
130
Вчера, 11:51
В Ленобласти у деревни Кипень произошло массовое ДТП
Наверх