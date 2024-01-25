В Ленобласти стартовал литературно-художественный автопробег

В Ленинградской области начался литературно-художественный автопробег, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Библиобусы, выступающие в роли памятников агитбригадам военного времени, отправились из Кировска от Центральной межпоселенческой библиотеки Кировского района, где старт колонны сопровождался литературно-музыкальной композицией «Театра Книги».

Далее автопробег сделет остановку в Отрадненской городской библиотеке. Здесь для посетителей проведут экскурсию по историко-краеведческой экспозиции библиотеки и организовали выезд на Ивановский пятачок - плацдарм у города Отрадное, удерживаемый советскими войсками с 19 августа 1942 по 22 января 1944 года во время Великой Отечественной войны.

Завершится автопробег в поселке Мга. Участников принял Мгинская объединенная библиотека, где прошёл круглый стол, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В мероприятии примут участие поэты Евгений Лукин, Борис Цукер, Юлия Элигер, Светлана Конева и Ольга Дорофеева. Также в Мге будет дан старт районной мемориальной акции «Я сердцем слышу метроном».