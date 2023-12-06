Киностудия «Ленфильм» начала съемки фильма «Снег пригнул бамбук»

В Армении стартовали съемки исторической драмы киностудии «Ленфильм» - «Снег пригнул бамбук» режиссера Дарьи Полторацкой.
1991 год. История армяно-русской семьи, которая в надежде получить японское гражданство переселяется на один из Курильских островов, и когда, спустя 10 лет, от мечты отделяет всего шаг, семья понимает, что этот пустынный остров стал для них настоящей землей обетованной, их родиной, их Арменией-Россией-Японией и никуда они уезжать не хотят.
Производством картины занимаются компания Марс Медиа, киностудия «Ленфильм» и DMH Studio.
Автор сценария фильма: Юсуп Разыков и Дарья Полторацкая. Режиссером выступит Дарья Полторацкая.
Главные роли в картине исполняют Роберт Ванеснегян, Олег Тактаров, Мария Аламян, Петр Баранчеев, Хачик Миртчян, Алиса Кретова и другие.
Рубен Дишдишян, Генеральный продюсер Марс Медиа:
Наша продюсерская команда ставит перед собой цель снять яркий и актуальный авторский фильм, ориентированный на широкого зрителя».
Федор Щербаков, генеральный директор киностудии «Ленфильм»:
Проект поддержан Национальным Киноцентром Армении и Министерством культуры РФ.
В прокат картина выйдет в 2025 году.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.