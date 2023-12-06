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Питерец.ру » Культура » Киностудия «Ленфильм» начала съемки фильма «Снег пригнул бамбук»

Киностудия «Ленфильм» начала съемки фильма «Снег пригнул бамбук»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Ленфильм
«Ленфильм» начал снимать в Армении новый проект - «Снег пригнул бамбук»

В Армении стартовали съемки исторической драмы киностудии «Ленфильм» - «Снег пригнул бамбук» режиссера Дарьи Полторацкой.
1991 год. История армяно-русской семьи, которая в надежде получить японское гражданство переселяется на один из Курильских островов, и когда, спустя 10 лет, от мечты отделяет всего шаг, семья понимает, что этот пустынный остров стал для них настоящей землей обетованной, их родиной, их Арменией-Россией-Японией и никуда они уезжать не хотят.
Производством картины занимаются компания Марс Медиа, киностудия «Ленфильм» и DMH Studio.

Автор сценария фильма: Юсуп Разыков и Дарья Полторацкая. Режиссером выступит Дарья Полторацкая.

Главные роли в картине исполняют Роберт Ванеснегян, Олег Тактаров, Мария Аламян, Петр Баранчеев, Хачик Миртчян, Алиса Кретова и другие.
Рубен Дишдишян, Генеральный продюсер Марс Медиа:

«Наш фильм – притча о поисках своего места в новом мире. Это путь, который прошли все советские люди в конце ХХ века. Мы хотим рассказать эту историю с любовью, почтением и толикой иронии ко всем персонажам нашего фильма, не деля их на хороших и плохих.
Наша продюсерская команда ставит перед собой цель снять яркий и актуальный авторский фильм, ориентированный на широкого зрителя».

Федор Щербаков, генеральный директор киностудии «Ленфильм»:

«Эта картина - хороший пример копродукции с другими странами. И нам это очень важно, с учетом той ситуации, в которой оказалась отрасль. Мы тесно работаем с нашими коллегами из Армении и очень надеемся, что картина получит своего зрителя и в России, и в Армении».

Проект поддержан Национальным Киноцентром Армении и Министерством культуры РФ.

В прокат картина выйдет в 2025 году.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Ленфильм
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