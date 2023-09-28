В Библиотеке Мариинского дворца презентовали новые поступлений книжных изданий

В Зале раритетов состоялась презентация новых поступлений книжных изданий в фонд библиотеки Мариинского дворца. Представлено свыше 230 экземпляров ведущих издательств и типографий страны, выпущенных за 2020-2023 годы.

В книгах рассказывается об истории становления российской и мировой государственности на протяжении многих веков, отражаются основные этапы жизни страны и её населения. В некоторых работах представлены обширные сведения о России сквозь призму связей с другими народами в контексте общемировой цивилизации.

Отдельная секция освещает роль личности в истории и представляет биографические издания. Ряд изданий имеет справочную и энциклопедическую направленности, многие включают редкие и впервые опубликованные сведения и иллюстрации. В дополнение к основной теме на презентации была представлена литература об истории и культуре Санкт-Петербурга.