26 ноября с 11:00 до 19:30 в здании библиотеки имени В. В. Маяковского на Невском, 20 состоится традиционный книжный фестиваль «Новые книги о Петербурге». Помимо выставки-продажи краеведческих изданий посетителей ждут презентации книг и встречи с их авторами.

Фестиваль «Новые книги о Петербурге» традиционно проводится в конце осени отделом петербурговедения библиотеки. Центральным событием его программы является выставка-продажа книг об истории и культуре города. Новые издания представляют как известные издательства, так и энтузиасты петербурговедения, участвующие в фестивале с путеводителями, туристическими картами, настольными играми и сувенирами.

Параллельно с выставочной программой пройдет серия презентаций изданий, выпущенных в 2022 году. В этом году большая часть представленных книг посвящена локальным краеведческим сюжетам, «незаметным» и недооцененным достопримечательностям, районам города вдали от туристических маршрутов. Читатели смогут познакомиться с книгами об улицах Московского и Кировского районов, о петровских топонимах на карте города и узнают о том, во что одевались петербуржцы прошлого. Сотрудники библиотеки имени В.В. Маяковского представят путеводитель «Петербург как сюжет» и новый выпуск краеведческого альманаха «Фонтанка».

Впервые на фестивале в качестве эксперимента будет работать небольшая зона настольных игр о Петербурге, где гости смогут через игру узнать интересные факты о городе.