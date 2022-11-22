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Питерец.ру » Культура » Фестиваль «Новые книги о Петербурге»

Фестиваль «Новые книги о Петербурге»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Новые книги о Петербурге представят на фестивале в Библиотеке имени Маяковского

26 ноября с 11:00 до 19:30 в здании библиотеки имени В. В. Маяковского на Невском, 20 состоится традиционный книжный фестиваль «Новые книги о Петербурге». Помимо выставки-продажи краеведческих изданий посетителей ждут презентации книг и встречи с их авторами.

Фестиваль «Новые книги о Петербурге» традиционно проводится в конце осени отделом петербурговедения библиотеки. Центральным событием его программы является выставка-продажа книг об истории и культуре города. Новые издания представляют как известные издательства, так и энтузиасты петербурговедения, участвующие в фестивале с путеводителями, туристическими картами, настольными играми и сувенирами.

Параллельно с выставочной программой пройдет серия презентаций изданий, выпущенных в 2022 году. В этом году большая часть представленных книг посвящена локальным краеведческим сюжетам, «незаметным» и недооцененным достопримечательностям, районам города вдали от туристических маршрутов. Читатели смогут познакомиться с книгами об улицах Московского и Кировского районов, о петровских топонимах на карте города и узнают о том, во что одевались петербуржцы прошлого. Сотрудники библиотеки имени В.В. Маяковского представят путеводитель «Петербург как сюжет» и новый выпуск краеведческого альманаха «Фонтанка».

Впервые на фестивале в качестве эксперимента будет работать небольшая зона настольных игр о Петербурге, где гости смогут через игру узнать интересные факты о городе.

Источник: Библиотека им. В. В. Маяковского
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