Библиотечный фонд Мариинского дворца пополнился коллекцией из 200 книг

Сегодня, в Международный День дарения книг, фонд библиотеки Мариинского дворца принял в дар 200 новых изданий ленинградских и петербургских авторов. Организовать мероприятие помог депутат петербургского парламента Вячеслав Бороденчик. Книги представили генеральный директор «Планеты музыки» Анатолий Кноп, первый вице-президент Петровской академии наук и искусств Андрей Антонов, вице-президент Фонда поддержки музыкального, театрального и художественного развития «Центр современного искусства» Павел Бородин.

— Отрадно, что руководство Законодательного Собрания поддерживает библиотечное дело и книгоиздательство. По традиции мы уделяем большое внимание наследию отечественных писателей, художников, исследователей, той качественной литературе, которая станет доступной как петербургским читателям, так и пользователям библиотеки Мариинского дворца из других регионов страны, — сказал Вячеслав Бороденчик.

За вклад в сохранение исторической памяти, популяризацию чтения, активное участие в культурно-просветительских проектах депутат вручил Анатолию Кнопу и Президенту Петровской академии наук и искусств Алексею Воронцову Благодарности Председателя парламента.

Отметим, в библиотеку Мариинского дворца переданы книги, которые посвящены истории, культуре, образованию, театральному искусству, классической музыке, а также альбомы художников и сборники редких фотографий и писем известных деятелей российской культуры и искусства.