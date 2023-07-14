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Питерец.ру » Культура » IOWA, Uma2rman, Fruktы и ARTEMIEV: «Акустика счастья» анонсировала вторую волну артистов

IOWA, Uma2rman, Fruktы и ARTEMIEV: «Акустика счастья» анонсировала вторую волну артистов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Музыкально-гастрономический фестиваль «Акустика счастья» анонсировал новых артистов и программу

Музыкально-гастрономический фестиваль «Акустика счастья» анонсировал новых артистов и программу. Команда «СЧАСТЬЕ», которой в этом году исполняется 15-лет, второй раз собирает друзей на праздник еды и музыки в Юсуповском саду. Фестиваль пройдёт 29 и 30 июля в Юсуповском саду, а к ранее заявленным артистам присоединятся IOWA, Uma2rman, ARTEMIEV и Fruktы.

Билеты можно приобрести здесь.

В последний уикенд июля между извилистыми дорожками Юсуповского сада на два дня расположатся лодочная станция, йога-остров, блошиный рынок, гастромаркет еды и большая музыкальная сцена, на которой оба дня будут выступать любимые артисты. 29 июля — неофициально лучший кавер-бэнд страны Fruktы, искренний и романтичный Мачете и харизматичный Антон Беляев и THERR MAITZ; 30 июля —  зажигательная поп-дива IOWA, душевная группа Uma2rman, лиричный ARTEMIEV и легендарные неоромантики биг-бита и рок-н-ролла Моральный кодекс.

Главным гастрономическим приключением фестиваля станет pop-up ресторан в саду с летним меню от бренд-шефа ресторанов “СЧАСТЬЕ” Олега Азимова, а на станциях уличного гастромаркета команда поваров будет готовить поке, тако и круассаны для посиделок на траве. 

Гости фестиваля смогут посетить йога-практики или сыграть в стритбол с медиакомандой «Hoops» и «Yo,Baller», отправиться на лодочную прогулку по воде, создать аромасаше или сплести ловец снов на творческом мастер-классе. На блошином рынке можно будет найти украшения, керамику, винил и множество других интересных мелочей. Для самых маленьких посетителей построят детский городок, где они смогут весело провести время в компании заботливых педагогов, пока родители наслаждаются музыкой и вкусной едой.

«СЧАСТЬЕ» — это рестораны, Шоколадная Фабрика со своими бутиками и лавками в Москве, Санкт-Петербурге и Париже, а с 2023 года «Санкт-Петербург — это Счастье» обрел свой уникальный вкус в официальной конфете.

Фестиваль  «Акустика счастья»
29-30 июля 2023 l 12.00-22.00
Юсуповский сад l Улица Садовая, 54

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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