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Питерец.ру » Культура » Петербуржцы танцуют накануне концерта IOWA

Петербуржцы танцуют накануне концерта IOWA

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59
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Плохо танцевать - тоже позиция: петербуржцы танцуют накануне концерта IOWA

Накануне концерта IOWA поклонники группы станцевали в центре города под песню «Плохо танцевать», призывая всех прохожих присоединиться и напоминая им о приближающимся  выступлении. В этот четверг, 8 июня, в рамках  ROOF FEST группа IOWA уже традиционно даёт большой сольный концерт на крыше с видом на Финский залив.

Билеты на концерт уже в продаже.

IOWA — группа, чьи песни знает и поет вся страна. Они более 10 лет подряд рвут чарты, собирая различные музыкальные премии (от «Золотого граммофона» до Премии RU.TV) и не собираются останавливаться на достигнутом. Можно позавидовать их умению превратить простые жизненные истории и, на первый взгляд, незамысловатые рифмы в качественные, стильные и по-настоящему качающие блокбастеры. Живые выступления IOWA — это всегда необузданная энергия, 100 % отдача на сцене, дикий драйв и фирменное глэм-рок-звучание. Предстоящий выход на сцену Roof Fest не станет исключением!

Источник: Roof Fest
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