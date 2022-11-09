Therr Maitz выступят с большим сольным концертом в Петербурге

13 декабря Therr Maitz дадут большой сольный концерт в А2. Группа во главе с Антоном Беляевым исполнит вживую все свои хиты: «My Love is Like», «Make It Last», «Future Is Bright», «Found U».

Своим творчеством Therr Maitz не перестают доказывать, что в борьбе за любовь массовой аудитории, не стоит бояться разрушать стереотипы, создавая разную музыку — от неожиданных экспериментов до танцевальных мелодий.

Всего за десять с небольшим лет существования они стали законодателями моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку. Этим летом в рамках ROOF FEST команда дала крышесносный концерт под открытым небом, смешав все возможные музыкальные жанры — 13 декабря каждый сможет вновь услышать или впервые убедиться в этом лично.

Билеты на концерт уже в продаже.

Вдохновителем и главным лицом проекта с самого его основания является Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, ведущий популярного шоу «LAB с Антоном Беляевым», в котором приняли участие такие артисты как Скриптонит, Илья Лагутенко, Баста, Лолита, Иван Ургант и многие другие.

Therr Maitz получили статус лучших артистов по версии Apple Music, награду от европейского MTV и при они остаются независимой группой, которая чутко реагирует на колебания мировых тенденций.

Концерт Therr Maitz пройдет в Петербурге:

13 декабря 2022 года в 20:00 на площадке А2 (пр. Медиков, 3).