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Питерец.ру » Культура » Therr Maitz выступят с большим сольным концертом в Петербурге

Therr Maitz выступят с большим сольным концертом в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
roofmusicgroup.ru
Therr Maitz выступят с большим сольным концертом в Петербурге 13 декабря

13 декабря Therr Maitz дадут большой сольный концерт в А2. Группа во главе с Антоном Беляевым исполнит вживую все свои хиты:  «My Love is Like», «Make It Last», «Future Is Bright», «Found U».

Своим творчеством Therr Maitz не перестают доказывать, что в борьбе за любовь массовой аудитории, не стоит бояться разрушать стереотипы, создавая разную музыку — от неожиданных экспериментов до танцевальных мелодий. 

Всего за десять с небольшим лет существования они стали законодателями моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку. Этим летом в рамках ROOF FEST команда  дала крышесносный концерт под открытым небом, смешав все возможные музыкальные жанры — 13 декабря каждый сможет вновь услышать или впервые убедиться в этом лично. 

Билеты на концерт уже в продаже.

Вдохновителем и главным лицом проекта с самого его основания является Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, ведущий популярного шоу «LAB с Антоном Беляевым», в котором приняли участие такие артисты как Скриптонит, Илья Лагутенко, Баста, Лолита, Иван Ургант и многие другие.

Therr Maitz получили статус лучших артистов по версии Apple Music, награду от европейского MTV и при они остаются независимой группой, которая чутко реагирует на колебания мировых тенденций.

Концерт Therr Maitz пройдет в Петербурге:  

13 декабря 2022 года в 20:00 на площадке А2 (пр. Медиков, 3).

Источник: ROOF FEST
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