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Питерец.ру » Культура » Мачете и Антон Беляев (THERR MAITZ): спустя 5 лет в Петербург возвращается «Акустика счастья»

Мачете и Антон Беляев (THERR MAITZ): спустя 5 лет в Петербург возвращается «Акустика счастья»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Мачете и Антон Беляев (THERR MAITZ): спустя 5 лет в Петербург возвращается «Акустика счастья»

29 и 30 июля «СЧАСТЬЕ» вновь собирает друзей в Юсуповском саду на музыкально-гастрономический фестиваль «Акустика Счастья», чтобы вместе отпраздновать свое 15-летие. На два дня здесь откроется pop-up ресторан, гастрономический маркет уличной еды, блошиный рынок, детская зона, лекторий и большая музыкальная сцена. Первые имена в лайнапе фестиваля: Мачете, Антон Беляев и THERR MAITZ, Моральный кодекс. 

За 15 лет, с момента открытия первого ресторана на Рубинштейна в 2008 году, «СЧАСТЬЕ» и Санкт-Петербург стали едины. Свой первый фестиваль команда ресторана и шоколадной фабрики провела пять лет назад, в честь своего 10-летия. Тогда на сцене выступали яркая AYO, шведский лауреат премии Грэмми Albin Lee Meldau, Manizha и All In Orchestra, а фестиваль посетили более 4000 гостей.

Будем танцевать босиком на траве, вкусно есть и наслаждаться летом с харизматичным Антоном Беляевым и THERR MAITZ, легендарными неоромантиками биг-бита и рок-н-ролла — Моральным Кодексом, и верить, что мир спасет любовь под романтичное звучание Мачете. Билеты можно приобрести уже здесь.

Под кронами деревьев Юсуповского сада на два дня раскинется уютный pop-up ресторан с большими деревянными столами и летним меню от бренд-шефа Олега Азимова, а на станциях гастромаркета будут готовить поке боулы, тако, бургеры и коктейли для посиделок на пледах.

Гости фестиваля смогут посетить лекторий, принять участие в практиках йоги, прогуляться по блошиному рынку и покататься на лодках. А для самых маленьких посетителей построят детский городок с игровой зоной и познавательными занятиями, где можно будет весело провести время под присмотром профессиональных педагогов.

«СЧАСТЬЕ» сегодня — это рестораны, Шоколадная Фабрика со своими бутиками и лавками в Москве, Санкт-Петербурге и Париже, а с 2023 года «Санкт-Петербург — это Счастье» обрел свой уникальный вкус в официальной конфете.

Фестиваль  «Акустика счастья»
29-30 июля 2023 l 12.00-22.00
Юсуповский сад l Улица Садовая, 54

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Акустика счастья
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