День открытых дверей ROOF PLACE

Как насчет того, чтобы провести ещё один выходной на одной из самых живописных крыш Петербурга с видом на Финский залив? 15 июля ROOF PLACE второй раз откроет вход для всех желающих. В программе йога, фудкорт, выступление джазового квартета Ариадны Юраковой, зумба и другие летние активности от партнеров. Вход свободный по предварительной регистрации.

Уже в эту субботу, 15 июля, крыша ROOF PLACE в Брусницын-квартале открывает свою площадку для всех желающих. Этот день станет не только одной из редких возможностей легально оказаться на петербургской крыше, но и отличной летней вечеринкой для тёплой субботы.

Под выступление диджея и джазового квартета Ариадны Юраковой можно будет потанцевать на танцполе, позагорать на шезлонге или устроить с друзьями соревнования по фрисби или бадминтону. Для любителей настольных игр будет организована специальная зона. На крыше будут работать бар и фудкорт со стрит-фудом и свежими лимонадами, а ещё фотобудка для тех, кто хочет навсегда сохранить в памяти кусочек петербургского лета. Вход свободный c 15:00 до 20:00 по регистрации.

Регистрация на день открытой крыши Roof Place по ссылке.

Этим летом крыша ROOF PLACE традиционно стала площадкой для концертов самых популярных артистов, включая 12-й сезон ROOF FEST — с июня по сентябрь здесь выступят Markul, Дима Билан, Элджей, Лолита, Женя Любич, SALUKI, Thomas Mraz, ПНЕВМОСЛОН и другие артисты. За новостями проекта можно следить на сайте.