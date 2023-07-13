ента новостей

11:46
В Ленобласти отменили запрет на посещение лесов
11:42
В Петербурге пресекли серию хищений аккаунтов на портале Госуслуг
11:33
Пятый канал покажет звездный марафон «Они потрясли мир»
11:31
Благотворительная выставка-ярмарка «Планета Б»
11:25
День открытых дверей ROOF PLACE
10:21
В Пушкинском районе почти две тысячи детей этой осенью пойдут в новые школы и детсады
09:19
В Петербурге отметили юбилей спасения полярной экспедиции Умберто Нобиле
23:58
Из трёх российских теннисистов в полуфинал Уимблдона – 2023 смог пробиться лишь Даниил Медведев, а вот Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв выбыли
18:54
Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра»: Александр Медведев дал свой комментарий
17:55
В Петербурге предложили оборудовать школьные спортзалы под самбо силами застройщиков
15:59
На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность на двух путепроводах одновременно
14:39
На севере Петербурга в ДТП пострадали два человека
13:29
В Пикалево грузовик после ДТП с легковушкой въехал в здание супермаркета
12:04
В Назии 16-летняя пассажирка мотоцикла пострадал в ДТП с иномаркой
11:56
В Ленобласти пенсионерка перевела аферистам 2,1 млн рублей
10:52
В Колпино конфликт у магазина завершился поножовщиной
10:46
В Колпино двое мужчин устроили стрельбу из пневматики на детской площадке
19:40
Новичок СКА Брендан Лайпсик отправил письмо Владимиру Путину, цель – скорейшее получение российского гражданства
17:23
12 и 13 июля в театре «Приют комедианта» пройдут спектакли-концерты Олега Погудина «Мелодия рассвета»
15:46
В Ленобласти задержали подпольного наркоплантатора
15:23
У партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» в акватории Петербурга появился «именной» теплоход
13:56
У жительницы Луги в гараже нашли чужое авто и оружие с боеприпасами
12:34
Работы на путепроводе через железную дорогу на федеральной трассе М-10 продлеваются до 1 августа
12:16
В Ленобласти полицейские пресекли попытку прорыва большегруза через пункт оплаты проезда
11:36
В Кудрово мужчина угрожал сотрудникам кафе пистолетом
11:04
В Приморском районе полицейским трижды за сутки пришлось выезжать на ДТП с подростками
10:54
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого в изнасиловании
10:09
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Надежда»
09:37
Законопроект об электронной регистрации бизнеса внесен в Госдуму
22:58
Женский футбольный клуб «Звезда» стал чемпионом России по пляжному футболу: вот на кого надо равняться Дмитрию Комбарову!
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » День открытых дверей ROOF PLACE

День открытых дверей ROOF PLACE

0
22
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ROOF PLACE
15 июля бесплатный джазовый концерт на крыше - ROOF PLACE вновь откроет свою площадку для всех

Как насчет того, чтобы провести ещё один выходной на одной из самых живописных крыш Петербурга с видом на Финский залив? 15 июля ROOF PLACE второй раз откроет вход для всех желающих. В программе йога, фудкорт, выступление джазового квартета Ариадны Юраковой, зумба и другие летние активности от партнеров. Вход свободный по предварительной регистрации.
Уже в эту субботу, 15 июля, крыша ROOF PLACE в Брусницын-квартале открывает свою площадку для всех желающих. Этот день станет не только одной из редких возможностей легально оказаться на петербургской крыше, но и отличной летней вечеринкой для тёплой субботы.
Под выступление диджея и джазового квартета Ариадны Юраковой можно будет потанцевать на танцполе, позагорать на шезлонге или устроить с друзьями соревнования по фрисби или бадминтону. Для любителей настольных игр будет организована специальная зона. На крыше будут работать бар и фудкорт со стрит-фудом и свежими лимонадами, а ещё фотобудка для тех, кто хочет навсегда сохранить в памяти кусочек петербургского лета. Вход свободный c 15:00 до 20:00 по регистрации.
Регистрация на день открытой крыши Roof Place по ссылке.
Этим летом крыша ROOF PLACE традиционно стала площадкой для концертов самых популярных артистов, включая 12-й сезон ROOF FEST — с июня по сентябрь здесь выступят Markul, Дима Билан, Элджей, Лолита, Женя Любич, SALUKI, Thomas Mraz, ПНЕВМОСЛОН и другие артисты. За новостями проекта можно следить на сайте.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ROOF PLACE
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-06-2023, 12:18
День открытой крыши на ROOF PLACE
20-06-2018, 13:47
На крыше Roof Place струнный квартет исполнит мировые рок-хиты
17-07-2018, 10:46
Незабываемое выступление от Violin Valent&#239;
18-09-2018, 13:56
Шедевры мирового рока в новом формате на крыше Roof Place
2-08-2018, 08:31
На крыше Roof Place прозвучат шедевры мирового рока в новом формате
25-07-2018, 09:58
На крыше Roof Place покажут спектакль «Роман с собственной душой»

Происшествия на дорогах

0
94
Вчера, 14:39
На севере Петербурга в ДТП пострадали два человека
0
115
Вчера, 13:29
В Пикалево грузовик после ДТП с легковушкой въехал в здание супермаркета
0
117
Вчера, 12:04
В Назии 16-летняя пассажирка мотоцикла пострадал в ДТП с иномаркой
0
218
11-07-2023, 11:04
В Приморском районе полицейским трижды за сутки пришлось выезжать на ДТП с подростками
Наверх