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Питерец.ру » Общество » День открытой крыши на ROOF PLACE

День открытой крыши на ROOF PLACE

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ROOF PLACE
24 июня - ROOF PLACE впервые объявляет день открытой крыши

Как насчет того, чтобы провести выходной на одной из самых живописных крыш Петербурга с видом на Финский залив? 24 июня ROOF PLACE впервые откроет вход для всех желающих. В программе винная йога, фудкорт, DJ-сет, бирпонг и другие летние активности от партнеров. Вход свободный по предварительной регистрации.

Уже в эту субботу, 24 июня, крыша ROOF PLACE в Брусницын-квартале открывает свою площадку для всех желающих. Этот день станет не только одной из редких возможностей легально оказаться на петербургской крыше, но и отличной летней вечеринкой формата дневной afterpaty после рабочей недели. 

Под виниловый сет можно будет потанцевать на танцполе, позагорать на шезлонге или устроить с друзьями соревнования по пинг-понгу, бадминтону или волейболу. Для любителей крафта будет организован турнир по бирпонгу, а для ценителей вина – винная йога. На крыше будут работать бар и фудкорт со стрит-фудом и свежими лимонадами, а ещё фотобудка для тех, кто хочет навсегда сохранить в памяти кусочек петербургского лета. Вход свободный c 14:00 до 20:00 по регистрации, а сразу после фестиваль  искусства и музыки Odyssey Festival отметит свое пятилетие. 

Регистрация на день открытой крыши Roof Place по ссылке.

Этим летом крыша ROOF PLACE традиционно стала площадкой для концертов самых популярных артистов, включая 12-й сезон ROOF FEST — с июня по сентябрь здесь выступят Вячеслав Бутусов, Ева Польна, ЛИNДА, Markul, Дима Билан, Элджей, Лолита, Женя Любич, SALUKI, Thomas Mraz, ПНЕВМОСЛОН и другие артисты. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ROOF PLACE
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