Шоу корейских барабанщиков в «Колизее»

8 июля в «Колизее» вас ждёт невероятное шоу корейских барабанщиков. Музыкальные традиции Страны утренней свежести уходят корнями в древнейшие времена, хотя были в жизни страны периоды, когда музыка развивалась под влиянием ближайших соседей — Китая и Японии. Но, несмотря на это, корейская традиционная музыка смогла сохранить свою самобытность. Ансамбль корейских барабанщиков «Ханнури» представит для вас загадочное и красочное искусство Кореи.

Концерт откроется барабанным шествием «Кильнори», зрителей ждут, как зажигательные ритмы барабанов в произведениях «Уттари» и «Тэбук», так и спокойные мелодии каягым. Основным направлением для музыкантов является традиционная музыка, игра на корейских инструментах — ударных (пхунмуль, самульнори), духовых (тхэпенсо). Здесь и популярная мелодия «Звук ночи», исполненная на знаменитом щипковом 12-струнном инструменте и давно ставшая эталоном гармонии мелодии с природой. И перкуссионная композиция на 4-х основных видах корейских барабанов и один из самых популярных танцев страны «Пучечум» - с веерами, нарисовавшими воображаемые красоты корейской природы – яркие цветы и порхание крыльев бабочек, горные рельефы и течения рек.

Наверное, перед концертом, вам нужно объяснить значение слова самульнори. Самульнори (사물놀이) - игра на национальных корейских ударных инструментах - жанр сравнительно молодой. Изначально так назывался южнокорейский ансамбль, адаптировавший традиционную крестьянскую музыку пунмульнори (или нонъак) для современной сцены. Это жанр корейской традиционной игры на ударных инструментах. Слово «самуль» означает «четыре предмета», «нори» — «игра». Самульнори исполняется на четырёх видах инструментов: чангу (барабан в виде песочных часов), бук (большой барабан в виде бочки), квэнгвари (небольшая латунная тарелка) и чинг (гонг). Каждый из инструментов символизирует различные состояния погоды, соответсвенно: гром, дождь, облако и ветер. Самульнори характеризуется сильными, акцентированными звуками, активными движениями тела и энергичным духовным настроем.

Барабанная музыка самульнори черпает свои истоки от корейской крестьянской музыки, исполнявшейся на всех крестьянских праздниках, а также во время страды для ободрения работающих в поле. Дословный перевод слова «самульнори» означает «игра на четырех предметах», то есть четырех ударных инструментах: чангу (барабане в форме песочных часов), бук (барабане в форме сплюснутого сверху и снизу бочонка), квенгвари (латунной тарелке) и чинг (латунном гонге). Изначально, словом «самульнори» называлась одна группа которая выступала с барабанной музыкой на открытых площадках и в небольших залах. Сейчас же, это слово стало названием целого жанра игры на корейских ударных инструментах. Идея «инь» и «ян» также отражена в данных инструментах: сделанные из кожи бук и чангу представляют собой звуки земли (инь), в то время как металлические чинг и квэнгвари символизируют звуки небес (ян). Стили исполнения самульнори можно разделить на две основных категории: игра сидя, рассевшись широким полукругом, и игра на ходу с исполнением танцевальных движений.

Корейские музыканты включили в репертуар ансамбля лучшие музыкальные и танцевальные элементы барабанной музыки различных провинций и областей Кореи: областей Уттари, Йонгнам, восточный Хонам, западный Хонам, самульнори трех провинций, сольчанго трех провинций, элементы молитв-прошений «Пинари». Группа играет также и в стилях «нанта» и «модынбук», популярных в настоящее время в Корее, с использованием больших тяжелых барабанов. Шоу корейских барабанщиков активно концертирует и за последнее время заслужило любовь и популярность многочисленных зрителей. «Барабанный ритм освещает мир» - вот основная идея этого представления.

Начало в 19:00.

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