Экс-глава УСП Петербурга Алексей Барабанщиков отправился в Донбасспосле окончания процесса по сфабрикованному делу.Там он оказывает помощь местным жителям, которые подвергались геноциду со стороны украинских националистов.

На Донбассе Барабанщиков находится уже около недели. Бывший чиновник оказывает содействие военнослужащим. Также он помогает местному населению.

Таким образом, Барабанщиков сдержал свое слово. Ранее он отмечал, что поедет на территорию Донбасса сразу же после того, как решение суда по его освобождению после сфабрикованного делавступит в силу.

Следствие вменяло ему якобы нанесение ущерба бюджету Санкт-Петербурга, но доказательств вины экс-главы УСП так и не было предоставлено. Преследование Барабанщикова закончилось административным штрафом.

Сначала губернатор Александр Беглов лично пригласил его на эту должность. Чиновник стал бороться с произволом на рынке соцпита. В резонансном интервью он уличил представителей рынка социального питания в коррупции. В результате он подвергся уголовному преследованию.