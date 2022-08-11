Поклонники Бутусова прошлись по Петербургу босиком

Сегодня по просьбам поклонников Вячеслава Бутусова ROOF FEST организовал фелшмоб «Шагаем босиком». В основу маршрута легли строчки из песни «Девушка по городу» — участники прошли босиком по Пушкинской улице и Лиговскому проспекту.

Накануне концерта Вячеслава Бутусова, который состоится 13 августа на ROOF FEST, поклонники музыканта приняли участие во флешмобе и прошлись босиком по городу под песню «Девушка по городу», повторяя маршрут из знаменитых строчек — «по Пушкинской на Лиговский в обход». Флешмоб устроил ROOF FEST, обратив внимание на комментарий поклонницы под одним из постов в социальных сетях фестиваля.

Концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» пройдёт на площадке Roof Place 13 августа. Билеты на концерт уже в продаже.

13 августа летний вечер на живописной крыше Roof Place у Финского залива украсят как композиции из нового альбома Вячеслава Бутусова, так и нестареющие хиты времен «Наутилуса» — «Прогулки по воде», «Крылья» и «Я хочу быть с тобой».

Скоро на ROOF FEST состоятся закрывающие концерты сезона — на крыше выступят АРИЯ 31 августа и группа IOWA 2 сентября.