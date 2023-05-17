Театр Льва Додина оштрафован Куйбышевским районным судом на 15 тысяч рублей и снова открыт, а два спектакля с Данилой Козловским отменены ранее

Культурная общественность зря волновалась: «Театр Европы» в Санкт-Петербурге не закрыт, а только оштрафован судом на незначительные 15 тысяч рублей. Ранее Роспотребнадзор заявил о наличии в Малом драматическом театре большого количества нарушений, которые представляют «значительную угрозу жизни и здоровью людей». Двери театра в начале мая были опечатаны, в воздухе повисла тревожная тишина.

И вот – постановление Куйбышевского районного суда: театр Льва Додина не выполнил предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях санитарно-гигиенические нормы и наказан штрафом в 15 тысяч. При этом театр снова заработает в самое ближайшее время – согласно репертуару. «Питерец.ру» заглянул на сайт МДТ: 17 мая должны быть показаны «Братья Карамазовы» по Достоевскому на основной сцене, и «Вакханалия. Пастернак. Исследование первое» – на камерной сцене. 18 мая на основной сцене – спектакль «Повелитель мух» (тот самый роман Голдинга!), 19 мая – постановка по повести Булата Окуджавы.

Ранее стало известно, что в «Театре Европы» отменили два концерта с участием заслуженного артиста РФ Данилы Козловского – «Гамлет» и «Коварство и любовь». Сам Козловский уже заявил о «творческом отпуске» до конца 2023 года.