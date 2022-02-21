Выставка «Другие берега»

Музей Эрарта представляет выставку московского художника Алексея Бегака — приглашение в путешествие на поиски идеального дома.

— Европейские пейзажи как намек на «другие берега» сознания и опыта

— Визуальная медитация, раскрывающая единственность предмета

— Выставка для тех, кто ощущает ностальгию по технически безупречной фигуративной живописи

Алексей Бегак — не только художник, архитектор и дизайнер, но и известный зрителям канала «Культура» ведущий телепередач «Правила жизни», «Гений», «Большая опера» и «С новым домом». Автор выставки «Другие берега» — личность яркая, многогранная и свободная. Большую часть времени он проводит в Москве, но его жизнь также тесно связана с Англией, Францией и особенно Финляндией, где по собственному проекту он построил свой дом на берегу озера.

Экспозиция в музее Эрарта — первая выставка работ Алексея Бегака в Санкт-Петербурге, на ней будут представлены 24 произведения, созданные с 2003 по 2020 год. Большая часть работ — это европейские пейзажи, своего рода «другие берега»: фрагменты реальности, поданные как самодостаточные миры, как портреты предметов, камней, домов, садов и деревьев. Кажется, что речь идет о «других берегах» не только в набоковском смысле — это одновременно и другие берега сознания и опыта. Каждая работа Бегака — своего рода визуальная медитация, раскрывающая единственность предмета, чему способствует тщательно отточенная художественная форма. Сам художник говорит: «Живопись — это очень просто: умение и желание удивляться, великая любовь к изображаемому объекту… и некоторое умение рисовать». Автор, пожалуй, немного лукавит: в его живописи нет ничего случайного, а каждый фрагмент изобразительного поля тщательно продуман и проработан.

В работах Алексея Бегака — в пейзажах и портретах предметов — есть также нечто от внутреннего автопортрета. За ними словно угадывается история странствий в поисках идеального дома и своего места в пространстве мира; здесь присутствует и любование объектом, и легкий холодок отчужденности. Контрапунктом к основной теме звучат несколько крупноформатных полотен, содержащих яркие, инвариантно читаемые визуальные метафоры. Внимательность зрения, независимость от мейнстрима, отточенность и выверенность формы — вот характерные черты авторской манеры художника. Для людей, испытывающих ностальгию по очевидному ремеслу в фигуративной живописи, эта выставка станет настоящим отдохновением.

Алексей Бегак. Другие берега

Даты проведения выставки: 23 февраля 2022 — 29 мая 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург