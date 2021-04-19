Выставка «Стефано Бомбардьери. Мальчик и слон»

Музей Эрарта представляет выставку монументальных скульптур итальянского художника Стефано Бомбардьери, который приглашает зрителя взглянуть на мир глазами ребенка.

· Звери-гиганты, попавшие в капкан современной культуры

· Работы, балансирующие между гиперреализмом и сюрреализмом

· Автор, дважды участвовавший в Венецианской биеннале

Киты и носороги, крокодилы и слоны, выполненные Бомбардьери в натуральную величину, чем-то напоминают багаж, забытый в зоне трансфера, как бы застрявший между небом и землей, — в полной мере они не принадлежат ни одному из миров. Созданные из современных пластических материалов, таких как стеклопластик, они балансируют между гиперреализмом и сюрреализмом. Эти звери-гиганты, подвешенные на тросах, утомленные от долгого путешествия, раздавленные горами багажа, изолированные и неуклюжие, попали в капкан современной культуры.

На выставке «Мальчик и слон» в музее Эрарта будет представлено пятнадцать скульптур автора размером от тридцати сантиметров до пяти метров. Несмотря на кажущийся гротескно-парадоксальный вид, они не призваны развлечь зрителя, доставить ему удовольствие или дать исчерпывающие ответы. Через образы беззащитных, одиноких исполинов художник ставит ряд острых вопросов. В чем заключается природа времени и его восприятия? Можем ли мы преодолеть боль? Каковы отношения между реальностью и вымыслом, искусством и его языком? Решения кроются в фантазии — Стефано Бомбардьери приглашает зрителя совершить путешествие в поэтическую страну воспоминаний и взглянуть на мир глазами ребенка.

Выставка «Мальчик и слон» в Эрарте — это еще и история о том, что всеведение возможно. Она предлагает нам увидеть жизнь цельной и неделимой, погрузиться в пространство вопросов, не предполагающих четкие ответы: ведь каждый ответ — это тюрьма для воображения, маленькая смерть очередной мечты. Сам художник описывает свое искусство как своеобразную терапию, профилактику истощения воображения. Поэтому выставка в Эрарте позволяет зрителям окунуться в иную реальность — в ту, где возможно все.

Даты проведения выставки: 23 апреля 2021 — 22 августа 2021

Музей современного искусства Эрарта

29-я линия В. О., 2, Санкт-Петербург