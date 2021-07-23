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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге убийство десятилетней давности раскрыто по фото в соцсетях

В Петербурге убийство десятилетней давности раскрыто по фото в соцсетях

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
pexels.com
В Санкт-Петербурге следователи раскрыли убийство 10-летней давности по фотографиям в соцсетях

В Петербурге следователи раскрыли убийство 10-летней давности по фотографиям в социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя СК РФ, генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса.

По его словам, для раскрытия преступлений прошлых лет разрабатываются и применяются новые методы. Так, удалось найти убийцу женщины в Красносельском районе, погибшей еще в 2010 году. Тогда во время предварительного следствия удалось получить только фотоизображение предполагаемого преступника. Позднее с помощью современных программ следователи сравнили этот снимок с фотографиями в социальных сетях и нашли предполагаемого убийцу по его снимкам. Преступники осуждены.

Как добавил Клаус, на оснований данной практики в настоящее время следственные органы изучают архивные дела с изображениями подозреваемых.

Источник: РенТВ
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