В Петербурге убийство десятилетней давности раскрыто по фото в соцсетях

В Петербурге следователи раскрыли убийство 10-летней давности по фотографиям в социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя СК РФ, генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса.

По его словам, для раскрытия преступлений прошлых лет разрабатываются и применяются новые методы. Так, удалось найти убийцу женщины в Красносельском районе, погибшей еще в 2010 году. Тогда во время предварительного следствия удалось получить только фотоизображение предполагаемого преступника. Позднее с помощью современных программ следователи сравнили этот снимок с фотографиями в социальных сетях и нашли предполагаемого убийцу по его снимкам. Преступники осуждены.

Как добавил Клаус, на оснований данной практики в настоящее время следственные органы изучают архивные дела с изображениями подозреваемых.