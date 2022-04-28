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Питерец.ру » Культура » Группа KREC откроет новый сезон фестиваля ROOF FEST

Группа KREC откроет новый сезон фестиваля ROOF FEST

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Опубликовал: Вадик Котов
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ROOF FEST
Культовая хип-хоп группа KREC откроет новый сезон фестиваля ROOF FEST

Культовая хип-хоп группа KREC откроет новый сезон фестиваля ROOF FEST 26 мая концертом на крыше с видом на Финский залив. Петербургский коллектив исполнит уже знакомые композиции и треки с нового альбома «Меланж».

KREC — это лирика и светлая грусть петербургской школы хип-хопа. Сегодня релизы группы уже не о безответной любви, а об осмыслении жизни и творческом пути. Концерт теплым майским вечером под открытым небом — подходящий момент, чтобы предаться мечтам и окунуться в воспоминания, поэтому. Помимо новых композиций, мы услышим KREC времён «Еле дыша» и «Нежности» — того самого саундтрека из «Питер FM». 

«Атмосфера концертов на крыше напоминает мне чувство свободного полета и единения с городом и его стихиями. Петербург перестаёт быть просто локацией или статичным фоном, он живёт и меняется под музыку на наших глазах»,  — Fuze, солист группы KREC.

Билеты на концерт группы KREC уже в продаже

В этом году фестиваль традиционно пройдёт на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив — Roof Place. В новом сезоне на ROOF FEST выступят Ева Польна, Therr Maitz, Лолита, Сурганова и Оркестр, Рита Dакота, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Ах Астахова и другие артисты. Этим летом организаторы планируют проводить не только концерты, но и специальные мероприятия, кинопоказы и лекции о музыке. 

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 концертов, среди которых выступления групп БИ-2, Аквариум, Noize MC, Леонид Агутин, Дима Билан, The Hatters

За новостями проекта и обновлением лайн-апа можно следить на сайте

Концерт группы KREC пройдет в Петербурге

26 мая 2022 года в 20:00 на площадке Roof Place (Кожевенная линия, 30).

Источник: ROOF FEST
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