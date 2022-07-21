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Питерец.ру » Культура » Дима Билан выступит на ROOF FEST 2022 в Петербурге

Дима Билан выступит на ROOF FEST 2022 в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ROOF FEST
11 августа состоится концерт Димы Билана — пожалуй, одного из самых ярких исполнителей на отечественной поп-сцене.

11 августа состоится концерт Димы Билана — пожалуй, одного из самых ярких исполнителей на отечественной поп-сцене. Диму можно назвать завсегдатаем ROOF FEST — это уже третий его концерт в рамках фестиваля. На крыше Roof Place с видом на Финский залив артист исполнит новые и старые, но одинаково всеми любимые хиты — «Это была любовь», «На берегу неба», «Я просто люблю тебя» и другие.

«Я твой номер один» — впервые спел Дима Билан в 2008 году и был абсолютно прав: именно тогда он безоговорочно стал номером один для всех. Немного не дотянув до триумфа на Евровидении-2006 с чудесной «Never let You Go», спустя два года Дима одержал победу на главном музыкальном первенстве Европы и закрепился в роли главной звезды российской музыки. 

За 20 лет пребывания на сцене Дима выпускает один культовый альбом за другим: «Ночной хулиган», «Время-река», «Мечтатель» — все это уже стало классикой русского попа. Помимо этого он успел организовать электронный сайд-проект и поучаствовать во множестве шоу, самым известным из которых стал «Голос», где Дима долгое время был наставником начинающих музыкантов. Очевидно, что артист не собирается останавливаться и сейчас: в прошлом году вышли стремительно набравшие популярность фиты с Zivert и Мари Краймбрери, а чуть более месяца назад Дима записал дуэтом с МакSим новую версию великой «Знаешь ли ты». Сложно представить, как Диме Билану удается умещать все свои хиты в концертной программе, но будьте уверены: 11 августа на ROOF FEST это у него точно получится! 

Билеты на концерт уже в продаже.

Концерты нового сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С июля по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят Лолита, Вячеслав Бутусов, Ах Астахова, IOWA и другие артисты. В Москве состоятся концерты Лолиты и Monoplay.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC, Леонида Агутина и других артистов.

Источник: ROOF FEST
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