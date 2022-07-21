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Питерец.ру » Культура » Джаз с оркестром у моря

Джаз с оркестром у моря

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Опубликовал: Вадик Котов
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Севкабель Порт
На набережной пространства Севкабель Порт пройдет концерт «Джаз у моря с оркестром»

29 июля в 23:00 на набережной пространства Севкабель Порт пройдет концерт «Джаз у моря с оркестром». Это мероприятие – самое масштабное в серии концертов, которые пройдут в Порту. 

На главной набережной Порта развернется большая сцена, где Jazz Philharmonic Оrchestra встретятся с  петербургскими солистами: Константином Хазановичем, Ольгой Абдулиной, Денисом Кузьминым и специальным гостем из Кубы Juan Horlendis. В их исполнении прозвучат знаменитые джазовые хиты всех времен. 

Фоном для концерта станет потрясающий вид на залив, мосты и волны.

О музыкантах: 

Jazz Philharmonic Оrchestra – единственный в городе государственный профессиональный джазовый биг-бэнд, лауреат Всероссийской премии за вклад в искусство. Официальный государственный коллектив Филармонии джазовой музыки с 2018 года.

Константин Хазанович – композитор, мультиинструменталист и продюсер. представитель нового поколения петербургского джаза и современной музыкальной культуры.

Ольга Абдуллина – джазовая вокалистка, обладательница виртуозного вокала, лауреат и дипломант многочисленных российских и международных джазовых конкурсов, участница телепроекта «Голос».

Страница концерта на сайте: https://sevcableport.ru/ru/afisha/dzhaz-s-orkestrom-u-morya 

Расписание концертов у моря: 

24 июля в 20:00 — Рояль у моря «NEOCLASSICA»

28 июля в 20:00 — Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»

29 июля в 23:00 — «Джаз у моря с оркестром» Большой концерт

31 июля в 20:00 — Концерт у моря «Шедевры саундтреков»

7 августа в 20:00 — Концерт у моря «Italy Jazz»

Расписание концертов на сайте: https://sevcableport.ru/ru/afisha/koncerty-u-morya 

Билеты на все концерты можно приобрести по ссылке: fromheartevent.com

Источник: Севкабель Порт
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