Джаз с оркестром у моря

29 июля в 23:00 на набережной пространства Севкабель Порт пройдет концерт «Джаз у моря с оркестром». Это мероприятие – самое масштабное в серии концертов, которые пройдут в Порту.

На главной набережной Порта развернется большая сцена, где Jazz Philharmonic Оrchestra встретятся с петербургскими солистами: Константином Хазановичем, Ольгой Абдулиной, Денисом Кузьминым и специальным гостем из Кубы Juan Horlendis. В их исполнении прозвучат знаменитые джазовые хиты всех времен.

Фоном для концерта станет потрясающий вид на залив, мосты и волны.

О музыкантах:

Jazz Philharmonic Оrchestra – единственный в городе государственный профессиональный джазовый биг-бэнд, лауреат Всероссийской премии за вклад в искусство. Официальный государственный коллектив Филармонии джазовой музыки с 2018 года.

Константин Хазанович – композитор, мультиинструменталист и продюсер. представитель нового поколения петербургского джаза и современной музыкальной культуры.

Ольга Абдуллина – джазовая вокалистка, обладательница виртуозного вокала, лауреат и дипломант многочисленных российских и международных джазовых конкурсов, участница телепроекта «Голос».

Страница концерта на сайте: https://sevcableport.ru/ru/afisha/dzhaz-s-orkestrom-u-morya

Расписание концертов у моря:

24 июля в 20:00 — Рояль у моря «NEOCLASSICA»

28 июля в 20:00 — Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»

29 июля в 23:00 — «Джаз у моря с оркестром» Большой концерт

31 июля в 20:00 — Концерт у моря «Шедевры саундтреков»

7 августа в 20:00 — Концерт у моря «Italy Jazz»

Расписание концертов на сайте: https://sevcableport.ru/ru/afisha/koncerty-u-morya

Билеты на все концерты можно приобрести по ссылке: fromheartevent.com