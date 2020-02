Концерт в Планетарии «Jazz, Love and Stars»

7 марта в здании петербургского Планетария проект «Джаз под звездами» представляет праздничную программу «Jazz, Love and Stars».

Зрители услышат знаменитые джазовые хиты о любви, исполненные талантливым Real Jazz Quartet, под управлением Кирилла Бубякина и солисткой Ольгой Абдуллиной (участница Шоу Голос). «Fly Me to the Moon», «L.O.V.E» и другие известные песни о любви будут исполнены под огромным звездным куполом.

Лучший подарок себе или близкому человеку - это воспоминание, впечатление, чувства.

Программа «Jazz, Love and Stars» вобрала в себя все эти понятия. Над головами зрителей будут лететь кометы, рождаться и умирать созвездия, а темноту зрительного зала заполнит бескрайний космос, пока звучит любимая музыка.

7 марта в 21:00 | Jazz, Love and Stars | Санкт-Петербургский Планетарий

Билеты на сайте: roofcinema.com