ента новостей

22:28
Без уволенного накануне Плазы «Зенит» смог победить в Перми
07:26
Разве это молоко?
06:50
Петербург в романтическом топе
23:04
Концерт в Планетарии «Jazz, Love and Stars»
22:05
Финские легионеры внесли решающий вклад в победу СКА над «Торпедо»
17:45
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы
17:41
Михаил Романов заверил: на территории Колпинского района не планируется строительство мусоросжигательного завода
10:04
В Петербург не пустили саженцы пионов из Нидерландов
09:37
В Петербурге прошел семинар для представителей НКО «Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи»
08:43
Castren & Snellman уходит из города
08:15
Макаров поддержал Кирилла
00:56
Заседание Заксобрания Санкт-Петербурга состоялось 12 февраля
13:52
Волейболистки «Ленинградки» Гарелик и Кузнецова – среди лучших по итогам 14-го тура
11:53
Элли на маковом поле
11:46
В Колпино выявлен факт незаконной реализации стеклоомывающей жидкости
10:47
В Петербурге похитили фургон на эвакуаторе
10:41
В Петербурге похитили автомобиль судьи Ленинградского областного суда
07:42
Сбежала из бокса по коронавирусу
07:23
Браков с иностранцами стало больше
23:44
СКА победил «Амур», победную шайбу забросил Кетов
13:08
Общественники предлогают разрешить профессиональным охранникам досрочно выходить на пенсию
13:04
В Петербурге прошло ледовое шоу под открытом небом в честь старта нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
13:01
Выставка «История архитектуры зданий культа Санкт-Петербурга в XVIII-XX веках: от барокко до модерна»
10:54
В Ленобласти задержали угонщиков трактора
08:57
Спрос на поездки в Финляндию
08:23
ОРВИ в Петербурге
23:02
Баскетбольный «Зенит» не смог остановить разогнавшийся «Локомотив-Кубань»
19:41
У петербуржцев есть шанс войти в кадровый резерв «Резиденты Тавриды»
17:19
Петербуржцам не разрешили выйти на антимусорный митинг
17:17
Реконструкция «Афган. Операция «Магистраль»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт в Планетарии «Jazz, Love and Stars»

Концерт в Планетарии «Jazz, Love and Stars»

0
111
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В здании петербургского Планетария проект «Джаз под звездами» представляет праздничную программу «Jazz, Love and Stars»

7 марта в здании петербургского Планетария проект «Джаз под звездами» представляет праздничную программу «Jazz, Love and Stars».

Зрители услышат знаменитые джазовые хиты о любви, исполненные талантливым Real Jazz Quartet, под управлением Кирилла Бубякина и солисткой Ольгой Абдуллиной (участница Шоу Голос). «Fly Me to the Moon», «L.O.V.E» и другие известные песни о любви будут исполнены под огромным звездным куполом.

Лучший подарок себе или близкому человеку - это воспоминание, впечатление, чувства.
Программа «Jazz, Love and Stars» вобрала в себя все эти понятия. Над головами зрителей будут лететь кометы, рождаться и умирать созвездия, а темноту зрительного зала заполнит бескрайний космос, пока звучит любимая музыка.

7 марта в 21:00 | Jazz, Love and Stars | Санкт-Петербургский Планетарий
Билеты на сайте: roofcinema.com

Источник: Roof Cinema
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

3-02-2020, 09:49
В Петербурге пройдет концерт «Rock About Love»
17-01-2020, 10:28
Концерт «Джаз под звездами»
12-02-2019, 10:30
Фестиваль JAZZMAN
18-01-2019, 12:29
Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN
20-12-2018, 12:10
Новогоднее музыкальное шоу «Рождество в стиле джаз»
10-01-2017, 19:55
В Джазовой филармонии Петербурга звучат рождественские мелодии

Происшествия на дорогах

0
411
10-02-2020, 12:23
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
381
10-02-2020, 12:18
В центре Петербурга иномарка сбила двух пешеходов
0
625
30-01-2020, 10:13
На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области организовано реверсивное движение в связи с ДТП
0
457
27-01-2020, 09:29
В Ленобласти маршрутка улетела в кювет
Наверх