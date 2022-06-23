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Питерец.ру » Культура » Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался в возрасте 48 лет

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался в возрасте 48 лет

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tvk6.ru
Причиной смерти певца стали проблемы с сердцем.

Стало известно, что из-за острой сердечной недостаточности умер Юрий Шатунов – ярчайшая звезда советской поп-музыки конца 80-х годов. Произошло это в Домодедово: друзья привезли Шатунова в больницу, но усилия медиков не помогли. 9 сентября Шатунову исполнилось бы 49 лет.

«Питерец.ру» вспоминает творческий путь Шатунова, который из никому не известного детдомовца стал в своё время фактически кумиром миллионов в СССР. Группа «Ласковый май», самым знаменитым солистом которой был именно Шатунов, обрела всесоюзную известность, на пике популярности у группы было по восемь концертов в день.

После завершения сотрудничества с «Ласковым маем» Шатунов начал сольную карьеру, которую омрачили постоянные разбирательства с бывшим коллегой по «Ласковому маю» Андреем Разиным». СМИ сообщают, что буквально несколько дней назад произошло заседание суда по поводу борьбы Шатунова и Разина за права на песни.

В 2007 году в Германии (там Шатунов проживал) состоялась свадьба Юрия Шатунова, у певца остались двое детей – сын и дочь.

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