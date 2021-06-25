Политик и потомственный гидростроитель Юрий Севенард умер в возрасте 86 лет

Юрий Севенард – не только знаменитый гидростроитель, но и один из самых известных петербургских политиков 90-х годов. Севенард родился в 1935 году в Восточном Казахстане, где его отец строил Ульбинскую ГЭС. Получив профильное образование, Юрий Севенард много работал по специальности, в том числе и в египетской командировке. С 1980 года он возглавлял «Ленгидроэнергоспецстрой» и продолжал это делать, будучи избранным в Государственную Думу.

Севенард – убеждённый коммунист, который после запрета КПСС вступил в КПРФ. Был депутатом Ленсовета, а в 1991 году соперничал с Анатолием Собчаком за пост мэра Ленинграда. «Питерец.ру» напоминает, что тогда за мэрскую должность боролись всего два кандидата, в итоге Собчак набрал две трети голосов, а Севенард – четверть.

В 1993 году Севенард прошёл по списку КПРФ в нижнюю палату российского парламента, а в 1995 году снова был избрал в Госдуму как депутат-списочник. Принимал участие Севенард и в губернаторских выборах 1996 года, заняв четвёртое место в первом туре (10% голосов). После завершения работы второго созыва Госдумы в 1999 году Севенард ещё несколько раз участвовал в выборах в округах, но избран не был.