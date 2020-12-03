Выставка «Тихие игры»

16 декабря в «АРТМУЗЕ» Агата Белая откроет зрителям поиск границы между реальностью и фантазией, сном и явью на выставке «Тихие игры».

В сюжетах её полотен нет драматизма и сложности работ советских «семидесятников», увлеченных концепцией карнавала. Художнице гораздо ближе другая грань игрового начала, связанная с миром образов Льюиса Кэрролла и с укорененной в традиции Англии эстетикой абсурда.

Агата Белая работала с коллективом художников, которые воссоздавали росписи в Храме Христа Спасителя в Москве. Она имеет гранты от Академии художеств, с 2003 года - член Санкт-Петербургского Союза художников. Её работы хранятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка пройдет до 25 января. Вход свободный. 0 +

АГАТА БЕЛАЯ «ТИХИЕ ИГРЫ» 16.12.2020 – 25.01.2021

(Галерея «Дизайн-клаб», 2 эт.)

Вернисаж 16 декабря в 19:00!

Будет присутствовать автор!