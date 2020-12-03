ента новостей

14:01
Выставка «КОЕ-ЧТО»
13:59
Выставка «Тихие игры»
13:56
Выставка «МЕСТЕЧКО»
13:52
В Петербурге дому-памятнику вернут окно
13:45
День единых действий прошел в Петербурге
13:03
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
12:59
Лучшие дипломные спектакли театральных школ Санкт-Петербурга
12:53
В Петербурге поймали афериста, обманувшего пенсионерку с заменой электросчетчиков
10:38
В центре Петербурга у гражданина Китая украли 15 миллионов рублей
08:36
Привили от гриппа
08:11
Деньги для Боткинской больницы
14:52
Выставка «Негероическое время»
14:49
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей
14:43
В Ленобласти пенсионер сгорел в бане
14:24
Выставка «СНЕГ ИДЕТ»
14:21
Выставка «Структуры»
14:10
«Культурный марафон» продлён до 15 декабря
14:08
В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль
13:43
Молодые доноры помогли Петербургу
13:39
Женщин северной столицы с Днем матери поздравил Михаил Романов
08:33
Что мешает победить пандемию?
08:03
Бизнесмены экономят
23:05
«Театральная доставка. БДФквест» расширяет границы и переходит в онлайн
22:59
Центр патриотического воспитания молодежи подвел итоги
13:38
В Петербурге пройдет онлайн-церемония награждения «Волонтер года»
12:33
Смертельное ДТП на КАД
12:28
250-летие знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна отметят в Президентской библиотеке
11:56
В «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий
11:47
Фотовыставка «Во имя святого князя»
11:31
Дом народов России провел онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Тихие игры»

Выставка «Тихие игры»

0
6
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
В «АРТМУЗЕ» Агата Белая откроет зрителям поиск границы между реальностью и фантазией, сном и явью на выставке «Тихие игры».

16 декабря в «АРТМУЗЕ» Агата Белая откроет зрителям поиск границы между реальностью и фантазией, сном и явью на выставке «Тихие игры».

В сюжетах её полотен нет драматизма и сложности работ советских «семидесятников», увлеченных концепцией карнавала. Художнице гораздо ближе другая грань игрового начала, связанная с миром образов Льюиса Кэрролла и с укорененной в традиции Англии эстетикой абсурда.

Агата Белая работала с коллективом художников, которые воссоздавали росписи в Храме Христа Спасителя в Москве. Она имеет гранты от Академии художеств, с 2003 года - член Санкт-Петербургского Союза художников. Её работы хранятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка пройдет до 25 января. Вход свободный. 0 +

АГАТА БЕЛАЯ «ТИХИЕ ИГРЫ» 16.12.2020 – 25.01.2021
(Галерея «Дизайн-клаб», 2 эт.)

Вернисаж 16 декабря в 19:00!
Будет присутствовать автор! 

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Вчера, 14:24
Выставка «СНЕГ ИДЕТ»
Вчера, 14:52
Выставка «Негероическое время»
22-05-2019, 13:21
Выставка работ студентов-художников «Поэтический Петербург»
Вчера, 14:21
Выставка «Структуры»
14-12-2016, 18:48
Петербургский метрополитен запретил Льюиса Кэрролла
8-11-2019, 11:41
Выставка «Русский ларец – Шкатулка для драгоценностей»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
192
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
216
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
994
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 409
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх