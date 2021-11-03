Международный фестиваль медиаискусства в Петербурге

Медиалаборатория CYLAND представляет Международный фестиваль медиаискусства «Киберфест-13» (Санкт-Петербург, 11–28 ноября 2021).

«Киберфест» — один из крупнейших фестивалей в области медиаискусства в Восточной Европе, основанный группой независимых художников и кураторов в Петербурге в 2007 году. Главными задачами фестиваля на протяжении всей его истории остаются изучение взаимодействия нового художественного языка с традиционным и презентация технологических достижений через искусство. «Киберфест» объединяет представителей мира искусства, программистов, инженеров и медиа-теоретиков со всего мира, расширяет территорию и возможности современного искусства, переплетая его с различными направлениями науки и техники.

«Киберфест» включает в себя несколько выставочных проектов, программы саунд-арта и видеоарта, а также серию дискуссий и встреч с художниками.

Фестиваль является лауреатом Премии Сергея Курёхина 2018 в номинации «Лучший фестиваль в области современного искусства».

«Киберфест» — уникальный международный проект, популяризирующий отечественное медиаискусство за рубежом, а международное — в России. Его выставки, перформансы, концерты, видеопоказы и другие события проводятся не только в Петербурге, но и в других городах по всему миру: в Лондоне, Нью-Йорке, Москве, Риме, Берлине, Вильнюсе, Токио, Боготе, Венеции.

Петербургский «Киберфест» задействует как классические, так и экспериментальные городские арт-пространства, среди которых: пространство AIR Университета ИТМО (Art.ITMO.Residency), Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, Анненкирхе, галерея Петра Белого «Люда» и арт-центр «Борей».

Тема фестиваля в 2021 году — Космос и Хаос.

«Всякий стиль в искусстве стремился породить свой собственный космос — эстетическую структуру и формальное решение. Но что происходит, когда эстетическое, формальное теряет свое значение в определении, что такое искусство? Бездна рождает бездну? Что может быть рождено «пропастью» информации? Или скоро новые технологии полностью поглотят эстетическое — и наш старый космос смыслов будет совершенно неинтересен новому поколению художников?» — Елена Губанова, художник, куратор.

В 13-м «Киберфесте» примут участие более 70 художников из 17 стран. Среди них — художник, куратор, участник Documenta 13 и 56-й Венецианской биеннале, основатель и главный редактор журнала e-flux Антон Видокле, пионеры российского сайнс-арта, арт-группа «Куда Бегут Собаки», звуковой художник, кандидат технических наук и дизайнер музыкальных инструментов Борис Шершенков, австрийская художница, участница фестиваля Ars Electronica Ребекка Мерлик, итальянский интердисциплинарный художник Эмилио Ваварелла, музыкант-экспериментатор из Нью-Йорка, экс-куратор международного проекта по поддержке технологического искусства Harvestworks Ханс Таммен и другие.

В фестивале также примут участие студенты Санкт-Петербургской государственной академии промышленности и дизайна имени А.Л. Штиглица, магистерской программы Art&Science Университета ИТМО и «Школы молодого художника» ПРО АРТЕ. Их проекты будут показаны в СПГХПА имени А. Л. Штиглица, Анненкирхе и пространстве AIR (Art.ITMO.Residency).

Кураторы фестиваля: Анна Франц (Россия-США), Елена Губанова (Россия), Лидия Грязнова (Россия-Эстония), София Кудрявцева (Россия), Виктория Илюшкина (Россия), Сергей Комаров (Россия), Варвара Егорова (Россия), Александра Дементьева (Бельгия), Христиана Казаку (Греция-Великобритания), Каролин Тампере (Норвегия), Даниэла Симбида (США), Патриша Олиник (США–Канада), Нина Цегледи (Канада), Жером Ниве-Карзон (Франция).