В Петербурге реставрируют Дачу Головина

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина» в Санкт-Петербурге и его приспособление для современного использования. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Историческое здание дачи Головина, расположенное в Санкт-Петербурге, на Выборгской набережной, 26, литера А, признано одним из ярчайших памятников архитектуры классицизма, построенных из дерева. Граф Федор Алексеевич Головин – ближайший сподвижник Петра I, был первый в России генерал-фельдмаршал, глава дипломатического ведомства, в разное время управлял Военно-морским приказом, Оружейной, Золотой и Серебряной палатами, Сибирским наместничеством, Ямским приказом и Монетным двором. Развитие территории началось в 1710 году, когда у слияния Большой Невки и Черной речки находилась дача графа (головинская мыза). Территория принадлежала Федору Алексеевичу и его наследникам до 1802 года, а затем - вместе с соседним селом - была куплена Министерством внутренних дел и превращена в царскую ферму. Двухэтажный деревянный жилой дом с четырехколонным ионическим портиком был построен в 1823-1824 годы по проекту архитектора Людвига Ивановича Шарлеманя (1784-1845), на месте обветшавшего здания Головинской дачи. После революции 1917 года дача Головина была национализирована, в 1942 году Госинспекция по охране памятников приняла здание на учет, как памятник деревянного зодчества. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 дача Головина была признана объектом культурного наследия федерального значения.

Колористические, а также объемно-планировочные решения в габаритах наружных и исторических внутренних стен являются предметом охраны. Все элементы в исторической отделке фасадов здания, имитирующей формы каменного зодчества, выполнены из сосны.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено приспособление для современного использования и реставрация объекта. Как показало обследование технического состояния, здание находится в ограниченно работоспособном состоянии с отдельными аварийными участками. Реставрация здания выполняется по состоянию на период начала ХIХ века. В ходе работ планируется реставрация облицовки фасадов и входных портиков, воссоздание утраченных крылец и элементов декора фасадов. При окраске фасада сохранят исторические цвета. В ходе реставрации также восстановят утраченные элементы ограждения лестниц, заменят ступени и покрытия площадок. Для организации офисных помещений выполнят раскрытие исторических проемов и частичную перепланировку помещений первого и второго этажа в границах несущих стен.

Так как устройство лифтов и подъемников в охраняемых исторических интерьерах невозможно, доступ в здание людей с ограниченными физическими возможностями будет организован в помещения первого этажа. На участках исторической парковой зоны максимально сохранят зеленые насаждения, восстановят проезды, дорожки и площадки с щебеночно-набивным покрытием. Также будет сохранена зеленая кулиса из деревьев и кустарников вдоль Выборгской набережной. В парковой зоне установят светильники, скамейки и урны, созданные на основе исторических аналогов. По границе территории установят ограду - ее габариты и конфигурация спроектированы с учетом сохранившегося иконографического материала.

По завершении работ в здании будут размещены административные помещения.

Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств застройщика – ООО «ФинансНедвижимость». Проектная организация – ООО «Балтийская реставрационная коллегия».