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Питерец.ру » Культура » Выставка «Люди и города»

Выставка «Люди и города»

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41
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Даниил Троянов готовит выставку, на которой проведет концептуальную параллель между урбанизмом и духовной жизнью человека.

Даниил Троянов, лауреат «Новые имена 2020» от музея Нонконформистского Искусства, готовит выставку, на которой проведет концептуальную параллель между урбанизмом и духовной жизнью человека.

Даниил относится к новому поколению деятельных и ненасытных художников, о которых уже заговорили старшие коллеги по цеху. Его работы можно было наблюдать как в Манеже, так и в Академии Художеств, не первый год он числится резидентом Пушкинской 10, но можно смело предполагать, что Даниил Троянов находится в самом расцвете своих амбиций и творческих намерений. 

Посыл выставки переплетен с интересным теоретическим допущением: внутренний мир каждого человека может быть препарирован по аналогии с механизмами функционирования городских пространств. Развить эту идею было призвано тонкое чувство цвета и формы, а также четко-прослеживаемый бэкграунд ленинградского экспрессионизма, которым художник достаточно плодотворно и обстоятельно проникся после встречи с легендарным Анатолием Заславским.

ДАНИИЛ ТРОЯНОВ

ЛЮДИ И ГОРОДА

Живопись

10 июня – 8 сентября 2021 г

Вернисаж 15 июня (вт) в 19-30

Галерея «У Золотой лестницы», 4 эт., 0+

Источник: Артмуза
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