Фортепианный вечер Люка Дебарг в Большом зале филармонии

Из всех музыкантов, входящих сегодня в исполнительскую элиту, Люка Дебарг обладает одной из самых нестандартных биографий: он начал заниматься музыкой очень поздно – в 11 лет, решение стать профессиональным музыкантом принял в двадцать, а в двадцать четыре стал открытием и настоящим потрясением для публики одного из самых престижных в мире Международного конкурса имени Чайковского. Пианист, до участия в конкурсе ни разу не игравший с оркестром, стал лауреатом IV премии и обладателем специального приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы как музыкант, «чьи выступления стали заметным художественным явлением и чьи уникальное дарование, творческая свобода и красота музыкальных трактовок произвели большое впечатление на публику и критику».

С тех пор карьера Люки Дебарга развивается стремительно: он сотрудничает с крупнейшими исполнителями нашего времени и выступает в самых престижных концертных залах, в числе которых Берлинская филармония, Концертгебау, венский Концертхаус, Театр Елисейских полей и Парижская филармония, лондонские Вигмор-холл и Королевский фестивальный зал, Сантори-холл, Карнеги-холл и многие другие. Его записи выходят на лейбле Sony Classical, последний альбом, посвященный музыке Скарлатти, был высоко оценен The New York Times, а также назван NPR в числе «10 альбомов классической музыки, с которых стоит начать новое десятилетие». История участия Люки Дебарга в Конкурсе имени Чайковского легла в основу документального фильма «Все ради музыки» («Tout ГВ la musique») режиссера Мартана Мирабеля.

Наряду с академической музыкой Люка Дебарг также исполняет джаз, черпает вдохновение в литературе, кино и живописи, значительную часть времени посвящает композиции: он – автор более двадцати сочинений для фортепиано соло и камерного ансамбля. Мировую премьеру его концертино Orpheo di camera осуществил камерный оркестр «Кремерата Балтика», сейчас по заказу коллектива Люка Дебарг сочиняет камерную оперу.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии



Возрастная категория: 6+

7 марта, воскресенье 20:00. Большой зал

Фортепианный вечер

Люка Дебарг

БАХ. Итальянский концерт для клавесина фа мажор, BWV 971

ШУМАН. Соната № 3, фа минор, ор. 14

ФОРЕ. Баркарола № 3, соль-бемоль мажор, ор.42

СКРЯБИН. Соната № 4, фа-диез мажор, ор. 30

ФОРЕ. Баллада фа-диез мажор, ор. 19

СКРЯБИН. Фантазия си минор, ор. 28