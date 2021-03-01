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Питерец.ру » Культура » Фортепианный вечер Люка Дебарг в Большом зале филармонии

Фортепианный вечер Люка Дебарг в Большом зале филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
7-го марта в Большом зале филармонии состоится Фортепианный вечер Люка Дебарг в 

Из всех музыкантов, входящих сегодня в исполнительскую элиту, Люка Дебарг обладает одной из самых нестандартных биографий: он начал заниматься музыкой очень поздно – в 11 лет, решение стать профессиональным музыкантом принял в двадцать, а в двадцать четыре стал открытием и настоящим потрясением для публики одного из самых престижных в мире Международного конкурса имени Чайковского. Пианист, до участия в конкурсе ни разу не игравший с оркестром, стал лауреатом IV премии и обладателем специального приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы как музыкант, «чьи выступления стали заметным художественным явлением и чьи уникальное дарование, творческая свобода и красота музыкальных трактовок произвели большое впечатление на публику и критику».

С тех пор карьера Люки Дебарга развивается стремительно: он сотрудничает с крупнейшими исполнителями нашего времени и выступает в самых престижных концертных залах, в числе которых Берлинская филармония, Концертгебау, венский Концертхаус, Театр Елисейских полей и Парижская филармония, лондонские Вигмор-холл и Королевский фестивальный зал, Сантори-холл, Карнеги-холл и многие другие. Его записи выходят на лейбле Sony Classical, последний альбом, посвященный музыке Скарлатти, был высоко оценен The New York Times, а также назван NPR в числе «10 альбомов классической музыки, с которых стоит начать новое десятилетие». История участия Люки Дебарга в Конкурсе имени Чайковского легла в основу документального фильма «Все ради музыки» («Tout ГВ  la musique») режиссера Мартана Мирабеля.

Наряду с академической музыкой Люка Дебарг также исполняет джаз, черпает вдохновение в литературе, кино и живописи, значительную часть времени посвящает композиции: он – автор более двадцати сочинений для фортепиано соло и камерного ансамбля. Мировую премьеру его концертино Orpheo di camera осуществил камерный оркестр «Кремерата Балтика», сейчас по заказу коллектива Люка Дебарг сочиняет камерную оперу.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

7 марта, воскресенье 20:00. Большой зал

Фортепианный вечер

Люка Дебарг

БАХ. Итальянский концерт для клавесина фа мажор, BWV 971                                                     

ШУМАН. Соната № 3, фа минор, ор. 14              

ФОРЕ. Баркарола № 3, соль-бемоль мажор, ор.42

СКРЯБИН. Соната № 4, фа-диез мажор, ор. 30     

ФОРЕ. Баллада фа-диез мажор, ор. 19                  

СКРЯБИН. Фантазия си минор, ор. 28          

Источник: Филармония
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