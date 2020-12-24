В Историческом парке открылся новый раздел выставки «История в предметах»

В Историческом парке «Россия – моя история» открылся новый раздел выставки «История в предметах», стартовавшей летом этого года.

Совместный проект музея-заповедника «Царское Село» и Санкт-Петербургского мультимедийного Исторического парка знакомит посетителей с трехвековой историей летней парадной императорской резиденции и ее венценосными владельцами. С экспонатами можно познакомиться в экспозиции «Романовы» или в онлайн-формате на сайте myhistorypark.ru.

Ежемесячно в мультимедийном зале демонстрируется один экспонат или небольшой комплекс предметов из собрания ГМЗ «Царское Село», рассказывающий о том или ином событии, историческом факте конкретного месяца в исторической ретроспективе. Экспонатами выставки являются произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, мемориальные предметы, прежде всего связанные с представителями императорской фамилии Романовых. Среди тем выставки – провозглашение Петра I императором, взятие Парижа русскими войсками в 1814 году, открытие в России первой железной дороги, освобождение крестьян от крепостной зависимости и другие.

Декабрьский раздел экспозиции посвящен императрице Елизавете Петровне. Это жетон на коронацию, медальон с портретом, серебряная чашечка, изготовленная к годовщине смерти Елизаветы Петровны и табакерка с ее портретом, выпущенная в память победы русских войск при Кунерсдорфе.

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