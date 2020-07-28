6 августа в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Хиросима – уроки истории».

Экспозиция посвящена трагическим событиям в японских городах Хиросима и Нагасаки, судьбе их жителей, ставших жертвами атомных бомбардировок, и сохранению памяти об одной из крупнейших катастроф ХХ столетия.

75 лет назад, в августе 1945 года, произошло единственное в истории человечества боевое применение атомного оружия. Ядерные удары практически полностью уничтожили японские города Хиросиму и Нагасаки. В результате обеих бомбардировок погибли более 300 тысяч человек и около 200 тысяч подверглись радиоактивному излучению. День 6 августа стал памятной траурной датой, которую отмечают не только в Японии, но и во всем мире.

В рамках выставки будет представлена коллекция фотографий японского фотографа Эймацу Хосита, погибшего при бомбардировке Хиросимы.

В день открытия выставки пройдет встреча в формате круглого стола, в которой примут участие доктор исторических наук, профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета А. С. Пученков, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Е. П. Гурьев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Исторического парка И. В. Петров.

Выставка организована при содействии Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге, Региональной общественной организации «Информационно-аналитический центр «Помним всех поименно».

Выставка продлится до 18 августа включительно. Вход свободный.