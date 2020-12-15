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Питерец.ру » Культура » Библиотеки Красногвардейского района запускают специальную новогоднюю программу

Библиотеки Красногвардейского района запускают специальную новогоднюю программу

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Библиотеки Красногвардейского района запускают специальную новогоднюю программу

Приближается Новый год – самый любимый и долгожданный праздник детей и взрослых. И хотя эпидемиологическая ситуация внесла в торжества свои коррективы, библиотеки Красногвардейского района уверены, что это не повод поддаваться унынию. Специально для тех, кто не может найти свое новогоднее настроение и тех, кому в этот волшебный  предпраздничный период хочется настоящего чуда, команда Централизованной библиотечной системы разработала новогоднюю программу «Из Красногвардейского с любовью. Рождественские мистерии».

Каждый вечер с 15 декабря в 20.00 на YouTube-канале ЦБС (https://www.youtube.com/playlist?list=PLFqgpORvspR5wZrb_ZKWSNJUjx2EFAbX5) настоящий Дед Мороз будет рассказывать новогоднюю сказку на ночь. Дети и их родители смогут погрузиться в волшебный мир увлекательных историй и приключений. Дедушка Мороз знает много сказок, но для своих слушателей выбрал самые лучшие: «12 месяцев», «Серебряное копытце», «Мороз Иванович», «Почему снег белый», «Сказка про мышонка Твикли и Деда Мороза» и другие. В компании Деда Мороза и его чудесных историй малыши проведут пятнадцать предновогодних вечеров.  

Для тех, кто постарше библиотеки подготовили поздравительный чат-бот в Telegram @lib_nostalgy, который также начнет работать с 15 декабря. Сервис идеально подойдет тем, кто верит в нашего Деда Мороза, а не заграничного Санта-Клауса, каждый год с удовольствие пересматривает «Иронию судьбы, или С легким паром!» и с особым трепетом хранит старые новогодние открытки и елочные игрушки. Тематика чат-бота – ностальгия по советскому Новому году и всему, что с ним связано. Отвечая на вопросы, пользователи получат праздничные советы и приятные сюрпризы: ссылки на книжные подборки и мастер-классы, предсказания и оригинальные пожелания.

21 декабря запустят еще один виртуальный сервис ­– тематический сайт «Новогодние гадания с Щелкунчиком». Пользователи смогут погрузиться в волшебный мир, созданный Эрнестом Теодором Гофманом и, пройдя несложный тест, встретиться со своим альтер-эго. Кем вы станете в сказочной стране? Храбрым Щелкунчиком? Доброй и нежной Мари? А может изобретательным господином Дроссельмейером? В этой новогодней истории вам будут рады в любом случае. Также каждый посетитель получит созданную по результатам теста мультимедийную открытку, которую можно будет отправить на электронную почту своим близким.  

Еще один приятный сюрприз будет ждать тех, кто в предновогодней суете не забудет заглянуть в районные библиотеки –  29 и 30 декабря здесь будет работать рождественская почта. Самым преданным читателям подарят аллюзивные открытки, в основу которых легли известные литературные произведения, посвященные Новому году и  Рождеству. На каждой открытке разместят QR-код, по которому можно будет бесплатно получить праздничную аудиокнигу из электронной библиотеки «ЛитРес».

Следите за новостями ЦБС Красногвардейского района на сайте http://kr-cbs.ru и в группе в «ВКонтакте» https://vk.com/library_kr.

Источник: ЦБС Красногвардейского района
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