Выставка «Творцы Великой Победы. Главный маршал авиации А. А. Новиков»

26 ноября в 16.00 в Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка, приуроченная к 120-летию со дня рождения советского военачальника, Дважды Героя Советского Союза, Главного маршала авиации А. А. Новикова.

19 ноября 2020 года исполняется 120-лет со дня рождения Главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александровича Новикова, который сыграл одну из решающих ролей в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Благодаря его стратегическому таланту авиация РККА уже в 1942 году завоевала воздушное превосходство, которое позволило одержать советским войскам решающие победы в Сталинградской и Курской битвах.

Реализация новаторских идеи Новикова в организации управления Военно-воздушными силами привела к интенсивному развитию отечественной авиации в годы войны. В послевоенное время Новиков возглавлял Высшее авиационное училище Гражданского Флота, передавая ученикам свой бесценный опыт.

Экспозиция «Творцы Великой Победы. Главный маршал авиации А. А. Новиков» включает в себя предметный ряд и мультимедийную выставку, которая на основе исторических фотографий и документов продемонстрирует боевой путь А. А. Новикова от простого сельского учителя до Главного маршала авиации.

Выставка будет расположена в экспозиции «ХХ век» и продлится до 25 декабря 2020 года.