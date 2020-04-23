Федеральный эфир «75 лет Великой Победе»

27 апреля в социальных сетях Исторических парков «Россия – моя история» стартует своеобразная кинолента Памяти. Второй сезон популярного Инстаграм-сериала «Федеральный эфир» посвящён празднованию 75-летия Великой Победы и будет представлен в 21 регионе присутствия проекта «Россия – моя история». В течение двух недель ежедневно на страницах аккаунтов будут представлены видеоролики, снятые в мультимедийных экспозициях. Это короткие рассказы о самых интересных и важных событиях Великой Отечественной войны, о героях и подвигах.
В Год памяти и славы, в преддверии празднования Дня Победы сотрудники проекта «Россия – моя история» расскажут об основных этапах войны, великих победоносных битвах, пионерах-героях. Зрители узнают новые интересные факты, малоизвестные статистические данные и одновременно смогут совершить небольшое путешествие по экспозициям, что сегодня немаловажно.