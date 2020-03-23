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Питерец.ру » Культура » «Россия-Моя история» открывает эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов

«Россия-Моя история» открывает эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов

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28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
«Россия-Моя история» открывает эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов

С марта 2020 года в рамках спецпроекта по сохранению исторической памяти и популяризации истории проект «Россия-Моя история» начнет публикацию в открытом доступе уникальных материалов с мультимедийных экспозиций, входящих в состав каждого из исторических парков. Премьеры авторских фильмов, релизы цифровых реконструкций, выпуск анимационных материалов будут проходить поэтапно, а одним из мест хранения станет официальный инстаграм-аккаунт Исторического парка в Санкт-Петербурге @myhistory.spb

В основу идеи легли многочисленные обращения посетителей, учителей, студентов и школьников с просьбой предоставить возможность использовать материалы экспозиций для подготовки к экзаменам, проведения факультативных занятий и самостоятельного изчения. Выпущенные материалы лягут в основу методического архива, предназначенного для уроков истории в школах и ВУЗах.

Подписчики паблика увидят фильмы о роли пути «из варяг в греки», о выборе веры князем Владимиром и о роли православия в формировании русского государства, о великих сражениях эпохи Рюриковичей и силе русского духа, о развитии в России образования, науки и техники, великих русских изобретателях и ученых, о крупнейшем глобальном противостоянии начала ХХ века, о героизме и силе народа, сумевшего после революций, войн и потрясений совершить беспримерный подвиг – восстановить и укрепить страну и о других событиях в российской истории за последние 1000 лет. Раскрытие большого блока материалов приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Анимационная инфографика, посвященная обороту древних валют, реконструкции ключевых сражений в игровом формате, трехмерные модели вооружения исторических воинств, древних городов, редкая видеохроника и многое другое пополнят коллекцию инстаграм-архива, который откроет доступ к уникальному контенту, ставшему результатом многолетней работы большой команды историков, дизайнеров и художников.

Премьерные публикации будут выходить в аккаунтах мультимедийных парков проекта по всей стране.

«Пользователи социальных сетей смогут найти разные материалы по российской истории в каждом из регионов присутствия проекта и при необходимости поделиться ими с друзьями, показать в школе, задать интересующие вопросы, не выходя из уже привычного всем формата общения в социальных сетях» - сообщил руководитель ассоциации исторических парков Иван Владимирович Есин.

Расписание премьер

23 марта Инстаграм-премьера фильма "Николай II" с выставки “Романовы”

25 марта Инстаграм-премьера фильма "Путь из варяг в греки" с выставки “Рюриковичи”

27 марта Инстаграм-премьера фильма "Горбачев" с выставки “20 век”

30 марта Инстаграм-премьера фильма "Чудо в русской истории" с выставки “Рюриковичи”

1 апреля Инстаграм-премьера фильма "Ельцин" с выставки “20 век”

3 апреля Инстаграм-премьера фильма "Выбор веры" с выставки “Рюриковичи”

6 апреля Инстаграм-премьера фильма "Сталин" с выставки “20 век”

Премьеры состоятся в указанные дни в 18-00.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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