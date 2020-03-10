О фильме «Жена футболиста» рассказали его создатели

Создатели короткометражного фильма «Жена футболиста» поделились впечатлениями о работе над картиной. Премьера кино о футбольных трансферах, съемки которого прошли в Санкт-Петербурге, уже состоялась на Youtube. Режиссером фильма стал Роман Поляков. В его команду вошли сценарист Андрей Никифоров, оператор Павел Полянский и актеры: Анастасия Уколова, Наталья Бардо, сыгравшие главные роли, а также Никита Лобанов и Сергей Годин.

По словам Романа Полякова, настолько попасть в будущий резонанс про трансферы даже не мечталось, хотя снять что-то о российском футболе хотелось всегда. При этом он считает: картина «Жена футболиста» – кино о роли женщины рядом с мужчиной. Анастасия Уколова подтверждает: главная героиня демонстрирует, на что готова женщина ради успеха своего мужа и благосостояния семьи.

Если кто-то подумает, что «Жена футболиста» рассказывает о моделях с накаченными губами, тратящих налево и направо баснословные деньги, которые легко достаются их мужьям, то глубоко ошибается. В стране немало спортсменов первого и второго дивизионов, чья зарплата не превышает 30-50 тысяч. Футболисты каждый год меняют команды и города, а их жены, мирясь с бытовой неустроенностью, кочуют за мужьями по стране, как спутницы военных, поддерживая супругов и веря в них. В фильме показана узнаваемая многими боль: жена жила жизнью мужа, а теперь его карьера заходит в тупик. Как она спасает семью и любимого от катастрофы?

По мнению Никиты Лобанова, создатели фильма попытались через небольшую историю передать зрителю очень важные мысли. В свою очередь, Сергей Годин заметил, что ему очень понравилось работать с режиссером Романом Поляковым, который точно знает, чего хочет в кадре и отличается отличным чувством юмора и спокойствием.