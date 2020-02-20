В Историческом парке в преддверии Международного женского дня   стартуют новые экскурсии «ЯДЫ И НАРЯДЫ»

Жизнь русских цариц и придворных дам до сих пор окутана тайнами. О чем только не сплетничали фрейлины императорского двора! Какой наряд выбрать, чтобы не попасть впросак на приеме? Какие украшения носят в Париже? Не даром говорят: «по одежке встречают…»

Знаете ли Вы, что некоторые секреты красоты были опасными, и настоящие яды могли притаиться на туалетном столике императрицы?

Отправьтесь в путешествие по мультимедийной экспозиции «Романовы», чтобы узнать о секретах придворной жизни, опасностях, которые поджидали дам разных эпох, и о многом другом!

Программа рассчитана на аудиторию в возрасте старше 10 лет и подходит для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Продолжительность: 1 час

Стоимость: 350 руб.

Организованные группы: от 10 до 20 человек, по предварительной записи.

Экскурсии-сеансы: 21.02.20 в 16.00

22.02.20 в 12.00 и в 16.00

23.02.20 в 12.00 и в 16.00

25.02.20 в 16.00

Запись организованных групп и индивидуальных посетителей по тел. 617-00-90