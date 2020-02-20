В Историческом парке в преддверии Международного женского дня   стартуют новые экскурсии «ЯДЫ И НАРЯДЫ»

Жизнь русских цариц и придворных дам до сих пор окутана тайнами. О чем только не сплетничали фрейлины императорского двора! Какой наряд выбрать, чтобы не попасть впросак на приеме? Какие украшения носят в Париже? Не даром говорят: «по одежке встречают…»
Знаете ли Вы, что некоторые секреты красоты были опасными, и настоящие яды могли притаиться на туалетном столике императрицы?
Отправьтесь в путешествие по мультимедийной экспозиции «Романовы», чтобы узнать о секретах придворной жизни, опасностях, которые поджидали дам разных эпох, и о многом другом!
Программа рассчитана на аудиторию в возрасте старше 10 лет и подходит для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Продолжительность: 1 час
Стоимость: 350 руб.
Организованные группы: от 10 до 20 человек, по предварительной записи.
Экскурсии-сеансы: 21.02.20 в 16.00
22.02.20 в 12.00 и в 16.00
23.02.20 в 12.00 и в 16.00
25.02.20 в 16.00
Запись организованных групп и индивидуальных посетителей по тел. 617-00-90