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Питерец.ру » Экономика » Петербург в лидерах по самозапретам на кредиты

Петербург в лидерах по самозапретам на кредиты

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rbc.ru
Северная столица возглавила рейтинг по доле самозапретов на кредиты

«Питерец.ру» сообщает, что по числу граждан, наложивших добровольный запрет на получение кредитов, впереди оказались Санкт-Петербург и Москва. В первую тройку входит также Московская область.

К началу августа более 626 тыс. жителей Северной столицы воспользовались возможностью самоограничения на кредитование. Подчеркивается, что каждый десятый петербуржец (11% от общего числа жителей) воспользовался этой опцией. По процентному соотношению Петербург занимает первое место, опережая Москву (1,3 млн. самозапретов, что составляет 9,8% от населения) и Подмосковье (914 тыс. самозапретов, 10,4% от населения).

Напоминаем, что закон, разрешающий гражданам устанавливать добровольный запрет на выдачу кредитов и займов, начал действовать с 1 марта 2025 года. Данный запрет может быть установлен на любые виды потребительских кредитов и займов, как в полном объеме, так и с определенными ограничениями.

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