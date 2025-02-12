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Питерец.ру » Экономика » Центробанк вводит период охлаждения для кредитов

Центробанк вводит период охлаждения для кредитов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
cbr.ru
При получении крупных кредитов придется немного подождать

«Питерец.ру» сообщает, что Центробанк России объявил о введении нового механизма, известного как «период охлаждения» для кредитов, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Этот шаг направлен на защиту заемщиков от мошеннических схем и нецелевого оформления кредитов.

Период охлаждения — это временной интервал, в течение которого заемщик не сможет получить запрашиваемую сумму кредита. В зависимости от размера займа, этот период будет варьироваться.

Так, по кредитам от 50 до 200 тыс. рублей средства будут доступны через 4 часа, по кредитам свыше 200 тыс. руб. получение средств займет не менее 48 часов. Важно отметить, что данная мера не будет касаться займов на сумму до 50 тыс. руб., а также ипотечного и автокредитования.

В последние годы наблюдается рост случаев, когда мошенники под воздействием давления или манипуляций оформляют на граждан несколько крупных кредитов. Такое происходит и в Петербурге. Новый механизм призван снизить риски, связанные с такими схемами.

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