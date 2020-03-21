Кредитов стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице сократилось количество потребительских кредитов. В первые два месяца текущего года их было оформлено на 7,2% меньше, недели в аналогичном периоде 2019 года.

В этом году петербуржцы взяли 75,5 тыс. кредитов. Раньше данный показатель составлял 81,3 тыс. Однако снижение количества кредитов все равно позволило Петербургу остаться в числе лидеров по их выдаче. Северная столица заняла 8 место среди российских регионов. 1 место здесь ожидаемо досталось Москве.

Снижение количества кредитов стало характерной особенностью для всех регионов России. Сегодня банки выдают займы только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки не является высоким или кредитный рейтинг оказывается на должном уровне.