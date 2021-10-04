Кредиты ограничат

Сегодня в нашей стране наблюдаются высокие темпы кредитования. Банки активно предлагают свои финансовые продукты гражданам. Кредит представляется как некая панацея – средство решения проблем и исполнение мечты. При этом оно продвигается так, словно его не нужно отдавать. Дескать, оформи кредит, а там уж как-нибудь расплатишься.

В итоге россияне стали оформлять слишком много займов. Например, в августе взято кредитов на сумму 650 млрд руб. При этом выросла и просрочка, которая составляет 10 млрд руб. Объем общей задолженности по кредитам превышает 1 трлн руб. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обеспокоена данной тенденцией. Поэтому власти хотят ограничить банки в объемах кредитования.

Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. Ограничения на выдачу кредитов физическим лицам должны будут вступить с 1 декабря. Банки не смогут оформлять больше определенного количества займов. «Питерец.ру» отмечает, что проблема с кредитами характерна и для Петербурга.