Северо-Западное таможенное управление внесло значительный вклад в бюджет РФ

«Питерец.ру» сообщает, что в 2025 году Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) подтвердило свою значимую роль в наполнении федерального бюджета Российской Федерации. Организация успешно перечислила в государственную казну внушительную сумму в размере 340 млрд. руб.

Этот вклад свидетельствует о стабильной и продуктивной работе таможенных органов на Северо-Западе страны. Эффективное администрирование таможенных платежей и сборов позволило обеспечить существенное поступление средств, направленных на финансирование различных государственных программ и проектов.

Деятельность СЗТУ играет важную роль в обеспечении экономической безопасности и стабильности региона, а также способствует развитию внешнеторговых связей Российской Федерации. Перечисление значительных средств в бюджет является результатом слаженной работы коллектива и применения современных технологий в таможенном деле.