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Питерец.ру » Экономика » Сколько было потрачено на госзакупки?

Сколько было потрачено на госзакупки?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
piterdaily.ru
Более 543 млрд. руб. из бюджета Петербурга израсходовали на госзакупки в 2024 году

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году государственные закупки в СПб стали одной из самых обсуждаемых тем в экономической сфере. Общий объем средств, израсходованных на эти цели, превысил 543 млрд. руб. Такая информация была озвучена в рамках отчета о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Петербурга за 2024 год.

Госзакупки играют важную роль в развитии экономики города, так как они позволяют предприятиям и организациям получать доступ к необходимым ресурсам и услугам. Это, в свою очередь, способствует развитию конкуренции, повышению качества товаров и услуг, а также созданию новых рабочих мест.

Стоит отметить, что информация о государственных закупках является открытой и доступной для всех желающих. На специальных площадках можно найти данные о предстоящих закупках, их условиях и требованиях. Это позволяет предпринимателям и поставщикам участвовать в конкурсах и тендерах, получать госзаказы и развивать свой бизнес.

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