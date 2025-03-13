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Питерец.ру » Общество » Управление федеральных дорог предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

Управление федеральных дорог предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Управление федеральных дорог просит водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Северо-Западное УГМС"):

По Ленинградской области 14 марта - Неблагоприятные явления: в течение суток местами сильные осадки. Облачно, днем с прояснениями. Ночью осадки, местами сильные, в виде: на западе мокрого снега, снега, на востоке дождя и мокрого снега. Днем в большинстве западных районов небольшой, местами умеренный снег, на востоке мокрый снег, снег, местами сильный. В отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный, переходящий к северному, северо-западному ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в течение суток: на западе 0...-5 гр., ночью на северо-западе местами до -8 гр., на востоке -2...+3 гр. На дорогах сложная обстановка.

По Санкт-Петербургу 14 марта - Облачно, днем с прояснениями. Ночью мокрый снег, снег, местами сильный. Днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный, ночью переходящий к северному, северо-западному ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем 0...-2 гр. На дорогах сложная обстановка.

«Управление федеральных дорог просит водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим с учётом погодных условий, не выполнять резких маневров, учитывать резкие погодные изменения и состояние дорожного покрытия при управлении транспортным средством» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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