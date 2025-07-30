Петербург в лидерах по количеству выпущенных кредитных карт

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург занял место в первой пятерке регионов Российской Федерации по объему выданных кредитных карт. Данные показатели свидетельствуют об активном использовании жителями города кредитных продуктов. Рост числа кредиток может говорить о разных факторах, включая повышенный спрос на займы, развитие банковской инфраструктуры и проведение маркетинговых кампаний банками, нацеленных на привлечение новых клиентов.

Аналитики отмечают, что увеличение числа кредитных карт может как стимулировать потребительскую активность, так и создавать определенные риски, связанные с закредитованностью населения. В связи с этим, финансовым организациям и регулирующим органам необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке кредитования и принимать меры для поддержания финансовой стабильности граждан.